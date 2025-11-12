韓親上火線回擊賴「打斷台灣安全3隻腳」 他大讚：漂亮！

民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，總統賴清德昨（11）日喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、率領跨黨派委員聲援沈，而在今天，韓親上火線批評賴消費沈。對此，新黨台北市議員侯漢廷直呼「漂亮」，韓國瑜公正的提出看法、開藥方，算是最為正直的表現。

韓國瑜表示，自己要講心裡話，從賴清德的點名看得出來，是自己生病，卻讓人吃藥，1張桌子有4隻腳，台灣安全有4隻腳，第1隻保護中華民國，第2隻保護民主自由，第3隻維護好美台關係，第4隻維護好兩岸和平，兩個保護兩個維護，但賴清德和民進黨卻打斷了3隻腳。他並直言，如果繼續消費沈伯洋，把沈被立案調查轉化為台灣內部藍綠鬥爭，這對沈不公平，其處在風口浪尖，心裡壓力極其巨大。

侯漢廷今天在臉書發文表示，沈伯洋面臨大陸的全球通緝，賴清德和卓榮泰救不了，卻要綠營長期口中的「中共同路人韓國瑜」來救，那要不要韓當總統？他指出，韓國瑜點出解方，保護中華民國、民主自由，維護美台關係與兩岸和平，是如同桌子重要的4隻腳，賴清德卻打斷了3隻腳，要賴撤回台獨黨綱、不要政治惡鬥、撤回對岸是敵對勢力，才是治本之道。

「欺軟怕硬，大黑熊變小孬孬」，侯漢廷反問，理論上，沈伯洋自己得罪北京，面臨北京制裁，算是個人造業個人擔，憑什麼要人民承擔？綠營人士怎麼不敢到大陸、港澳，抗議並力挺沈，反而要當初他們痛批的韓國瑜來聲援？孔子反對以德報怨，以直報怨即可，韓國瑜公正的提出看法、開藥方，算是最為正直的表現。

