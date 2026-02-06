韓觀光客遊札幌遇襲慘斷3牙 控領事館不夠力！韓外交部發聲駁斥

日本北海道札幌不久前傳出南韓觀光客遭當地人毆打的狀況，但受害者控領事館不提共協助，南韓外交部發聲駁斥。（示意圖／Pixabay）

日本北海道札幌去（2025）年底發生一起南韓籍觀光客遭毆打的案件，受害人臉部遭重擊，造成3顆牙齒斷裂，向領事館求助未果，也引發南韓民眾對國民在海外保護機制的關注。爭議持續延燒，南韓外交部主動在4日發布長文回應，反駁外界質疑，強調有依法提供必要協助；此聲明與受害者的說法有明顯落差，事情真相仍待相關單位調查釐清。

據韓媒《東亞日報》、《中央日報》報導，南韓外交部針對韓籍觀光客在北海道札幌遭到毆打，尋求領事館協助未果一說發聲，他們強調駐札幌總領事館已依照現行規定提供必要的領事協助，強調過程中並無程序疏失。接著外交部表示，受害者正式完成受害申報的時間為案發後約兩週的12月17日，並稱在案發當天及其後兩次面對面會談中，已向當事人說明免費法律諮詢、通譯資源、醫療資訊及報案流程等協助內容。

廣告 廣告

至於通譯問題，外交部說明，受害者在首次調查時由友人協助翻譯，後續亦自行安排當地學者協助，未提出正式通譯請求。外交部也重申，依《領事協助法》規定，駐外館處並不負責直接提供或負擔偵查階段的翻譯與通譯費用，但領事館已多次向日方警方表達關切，請求儘速查緝嫌犯，並發布一般性安全提醒。

對此，受害者則提出不同說法，強調案發當日即已接受警方初步調查，認為外交部將12月17日視為「首次申報日」與事實不符。受害者也指出，當時未獲得明確的醫療指引，只能透過飯店人員協助就醫；而在通譯方面，因被告知外交單位難以介入調查，加上手機損壞、同行友人返國，溝通條件受限，才未再提出進一步請求。

此外，受害者對日本警方後續偵辦進度亦表達疑慮，包括未能於再調查當日會見承辦員警，以及監視器畫面調閱時間延宕等情況，認為相關單位之間仍有加強協調空間。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費

新莊尾牙變械鬥！包商請款未果「拿菜刀追砍」 2男濺血送醫

辛酸老師1／明星學校淪刑場！老師無端遭拔班導職 家長想救也救不了