韓調查：95%輕生案例「事前發出警訊」 僅23%遺屬注意到…

憂鬱示意圖。pexels



據南韓媒體今天（12/5）報導，南韓京畿道公布一份自殺調查報告，其中分析了京畿道的289件自殺案例，發現95%的人在自殺之前，曾透露出警訊，但僅有約23%的遺屬注意到，這顯示早期發現與加強社會連結的重要性。

據《東亞日報》報導，南韓京畿道今天公開一份自殺調查報告，該報告由「韓國生命尊重希望基金會」完成，分析從2015至2024年，京畿道289件自殺死亡者的心理剖析。所謂心理剖析，是深入調查與分析，自殺者在生命的最後一段期間，出現哪些可能導致自殺的心理與社會因素。

廣告 廣告

報告指出，在289件案例當中，男性佔59.2%，女性佔40.8%，若依年齡層來看，青年佔32.5%，壯年佔35%，中年佔24.9%。另外，高達65%的人在自殺之前，曾經歷精神疾病、經濟、人際關係、身體狀況等4種以上的壓力因素。

值得注意的是，有95.1%的人在自殺之前，曾發出「警示訊號」，透露自己在思考自殺，或是有自殺意圖，但察覺到警示訊號的遺屬，僅有22.8%，在察覺到異狀的遺屬當中，有46.8%未採取任何因應行動，這項調查再次凸顯，早期發現自殺風險，以及加強社會連結的重要性。

京畿道的自殺預防官金成中（김성중，音譯）表示：「自殺是可預防的社會危機，目前的政策可能存在死角」、「將以這份調查報告為基礎，盡早發現處於危險狀態的民眾，並建立積極的預防體系。」

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

批日本補充預算提高防衛支出 中國國防部「若執迷不悟必犯眾怒」

美研究：ChatGPT能左右選民投票行為 比政治廣告效果更好

紐西蘭賊偷60萬台幣吊墜吞下肚 警方耐心等了6天終於「以自然方式取回」