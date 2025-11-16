韓諧星金水龍拍攝中突昏倒！急救後轉加護病房 經紀公司回應了
59歲南韓知名搞笑藝人金水龍驚傳在拍攝節目期間突然失去意識昏倒，經現場緊急搶救後送醫治療。目前他已恢復呼吸與意識，正在加護病房接受進一步觀察治療。
根據韓媒《News 1》報導，金水龍14日下午在京畿道加平郡某處拍攝YouTube節目時，突然發生昏倒狀況。同行的其他藝人與現場工作人員見狀立即進行急救措施並通報消防單位，救護人員抵達現場後對他實施心肺復甦術等緊急救治，隨後將他送往九里漢陽大學醫院搶救。
所幸經過醫護人員全力搶救，金水龍已恢復呼吸和意識，從急診室轉入加護病房持續治療。他的所屬經紀公司Media Lab Seeso相關負責人對此表示：「他當場昏倒時情況危急，但經過緊急救治後已經恢復意識。」該負責人也透露，金水龍的家屬目前全程陪同在旁照護，醫院將安排詳細的身體檢查及後續必要治療。
金水龍於1991年憑藉KBS第1屆大學搞笑大賽冠軍正式踏入演藝圈，長年活躍於多檔綜藝節目。近年來他也積極參與YouTube頻道拍攝工作，包括其經紀公司經營的Vivo TV YouTube頻道等多個平台內容製作。
