韓諾羅病毒升溫 日流感警報再起

正值寒假，且農曆春節將近，民眾出國旅遊機會增加。疾管署署長羅一鈞提醒，近期韓國諾羅病毒疫情暴增，赴韓要避免生食海鮮與飲用山泉水。感染科醫師則提醒，日本進入第二波流感流行期，赴日前做好防疫準備。

諾羅病毒傳染力強，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，羅一鈞表示，如果遇到沒有自來水、要飲用地下水或山泉水的情況，或是會吃到無法完全煮熟的生蠔、貝類等海鮮時，盡量選擇有信譽且環境清潔的餐飲商家，用餐前以肥皂正確洗手，並避免生食生飲，減少感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病。

另外，去年底日本一波流感疫情引發國人關注，羅一鈞分析，當地疫情在12月達到高峰，目前處於下降階段。鄰近國家地區包括日本、韓國及香港近期呈下降或波動，但仍處相對高點，而西亞、南亞、東南亞、歐洲、北非、美洲及加勒比海地區等地持續流行。

不過，曾任台大醫院感染科醫師的旅遊達人林氏璧在臉書發文表示，日本天氣持續偏冷，流感流行曲線再度上升，已進入今年秋冬的「第二波流感流行期」，九州地區仍在流行，原本趨緩的關東地區也再度升溫，且不僅是先前的A型H3N2，還混合了B型流感病毒。

林氏璧引用日本國立健康危機管理研究機構的資料指出，截至1月25日，全日本通報流感患者總數達6萬3326人，流感疫情已連續3周走升，規畫赴日的民眾務必做好防疫準備，特別是長者與幼童，應提前接種流感疫苗，因抗體生成至少需14天，並備妥口罩、酒精乾洗手等防疫用品。