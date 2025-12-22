韓警突襲柬埔寨園區！ 救20多歲「豬仔」 12月已逮92詐騙犯

南韓警察與柬埔寨聯手的打詐行動，還在持續進行，南韓警方也公布最新的攻堅行動畫面。他們突襲一處詐騙犯罪園區，逮捕了26位涉嫌釣魚詐騙的南韓籍嫌犯；還同時救出一位被非法拘禁的南韓籍男子。根據韓聯社報導，光是12月，南韓與柬埔寨已經聯手逮捕92名南韓詐騙犯，成效卓著。

南韓警方宣布，在18日突襲柬埔寨詐騙園區，再逮捕26名南韓籍嫌犯。(資料照／達志影像路透社)

南韓警方與柬埔寨當局持續合作打擊詐騙犯罪，近期成功突襲一處位於柬埔寨蒙多基里的詐騙犯罪園區，逮捕26名涉嫌釣魚詐騙的南韓籍嫌犯，同時救出一名被非法拘禁的20多歲南韓籍男子。根據韓聯社報導，僅在12月份，南韓與柬埔寨組成的「南韓專責小組」已成功救出2名遭綁架的南韓人，並逮捕92名涉及詐騙等組織犯罪的嫌犯。與此同時，泰國與柬埔寨邊境衝突雖已減緩，但仍有零星砲火，嚴重影響當地居民生活與漁民生計。

在這次突襲行動中，嫌犯們被迫低頭排排站好，前方桌子上擺放著他們進行詐騙活動時使用的電腦。柬埔寨警方在突襲後持續在建築內蒐證並搬出證物。南韓警察廳國際刑警合作系長鄭秀溫表示，在訂定作戰日期並進行準備的過程中，他們偵測到嫌犯有逃逸動向，因此與柬埔寨警方協商後迅速突襲現場，才得以完成救援與逮捕行動。

南韓警察廳進一步說明，這次突襲行動是由南韓與柬埔寨警察共同組成的「南韓專責小組」執行，目標是位於距離柬埔寨金邊約300公里的「蒙多基里」犯罪園區。行動中不僅救出了一名被非法拘禁的20多歲南韓籍男子，還逮捕了26名專門鎖定南韓人進行釣魚詐騙犯罪的南韓籍嫌犯。

與此同時，泰國與柬埔寨邊境地區的衝突雖然已經沒有上週激烈，但依然可以遠遠聽到爆炸聲，零星砲火仍在持續，當地瓦礫殘骸處處可見。泰國副村長Boonthan Anthapithee描述當地情況時表示，一切都沒了，什麼都不剩，冰箱、電視、電風扇全部都毀了。

這場衝突也嚴重影響了當地漁民的生計。與衝突爆發前相比，出海捕魚的漁船數量大約減少了4至5成。這是因為泰國皇家海軍已下令暫停沿海捕魚作業，導致當地漁民被迫停工。現在，這些漁民只希望衝突能早日結束，讓他們能夠繼續養家餬口。

