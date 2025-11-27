韓議員秋慶鎬涉妨礙解除戒嚴 國會通過逮捕同意案
（中央社首爾27日綜合外電報導）韓國國民力量議員秋慶鎬因涉嫌在去年12月3日妨礙解除戒嚴進行，遭特檢請求拘捕令，逮捕同意案今天在國會本會議中通過，預計將在下個月初進行拘捕前嫌疑人審問。
韓聯社今天報導，針對秋慶鎬的逮捕同意案，國會今天以無記名秘密投票方式進行表決，出席議員須為總議員過半數，且出席議員過半贊成才能通過。在場180名議員中有172票贊成、4票反對、2票棄權、2票無效，最終通過。
報導指出，包括秋慶鎬在內，國民力量全體議員都未參與投票，而是在議場外的大廳進行控訴集會；目前執政黨共同民主黨則由議員自由投票，結果共同民主黨與祖國革新黨等泛執政陣營多數議員皆投下贊成票。
逮捕同意案通過之後，秋慶鎬將在下個月初接受法院的拘捕前嫌疑人審問（拘捕實質審查）。
秋慶鎬在國會表決前發言表示，「我從未在戒嚴當日勸誘或引導我們黨的任何國會議員不參與戒嚴解除表決」。他也強調，「我敢斷言，這是一場意圖將國民力量塑造成違憲政黨、想斷掉黨命脈的政治操作」。
國民力量院內代表宋彥錫表示，「這只不過是一篇幻想小說，簡單來說特檢根本不是在偵查，而是在進行人格謀殺與操作，國民不會容忍」。
報導指出，秋慶鎬曾擔任過尹錫悅政府的首任經濟副總理兼企劃財政部長，還有當時執政黨國民力量的院內代表，是典型的「親尹」核心人物。（編譯：楊啟芳）1141127
