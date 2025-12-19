韓資深女演員腦瘤病逝！生前受折騰「門牙掉光、剩36kg」

南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因參與韓劇《上流戰爭3》的演出而備受關注。沒想到人生無常，尹錫花3年前確診惡性腦瘤，歷經一連串的治療，尹錫花的體重曾降到剩36公斤，連門牙都脫落。今(19日)，家屬證實尹錫花往生，享壽69歲。

根據韓媒綜合報導，尹錫花在親人的陪伴下，於19日當地時間上午9點50分（台灣時間8點50分）與世長辭，走完她69歲的人生旅程。尹錫花3年前因罹患惡性腦瘤，在一次演出時突然昏倒，隨即接受治療，而她的最後一次公開演出是在2023年的8月。

她當時受訪表示，放射治療所產生的副作用，導致她的體重掉到剩36公斤。尹錫花不願繼續承受痛苦，決定中斷侵入性治療，轉而選擇以自然的方式來面對疾病，曾說：「就算只剩下七天生命，我也想活得像自己」。

儘管病情逐漸加重，尹錫花2023年仍以話劇演員的身分公開露面，當時她變得更加瘦弱、蒼老，門牙還掉光，必須仰賴拐杖才能行走。然而，尹錫花的心態正向，在台上分享抗癌心路歷程：「我是一名奉獻五十年的話劇演員，某天突然得知自己罹患腦癌，1年前動手術，目前積極地面對疾病」，更樂觀地表示：「當我能重新站起來的那天，我相信那是奇蹟。」

然而，在尹錫花離世之前，曾經發生過一起烏龍的死訊，韓國話劇演員協會為此公開致歉，說明尹錫花在家屬的照顧下有維持呼吸，但腦腫瘤的情況非常危急。協會對外道歉1小時後，尹錫花的家屬正式公布噩耗。

