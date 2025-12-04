韓軍人帥到台灣Threads！遭洗版1句「一翻譯秒嚇壞」求饒

生活中心／周希雯報導

台灣人是出了名全球最愛滑Threads的國家，被笑稱是大型LINE群組，近期更掀起一股「洗版外國人Threads」風潮，海嘯般的「台式留言」也鬧出不少趣聞。近期南韓1名帥氣軍人PO出自拍照，結果紅到吸引大量台人朝聖，並打趣寫下流行語「抵達戰場」，沒想到疑似翻譯成另一個意思，令該帥兵著急詢問是否冒犯到台灣人、更嚇得一度要刪文，烏龍插曲令全場笑翻，「台灣人是什麼社交恐怖份子嗎？」

南韓1名軍人近日在Threads發出照片，只見他身穿軍裝、坐在車內玩自拍，乾淨又俊俏外型不輸演藝圈歐巴，瞬間吸引大量網友朝聖、更紅到台灣。眼見帥兵的留言區即將被攻佔，有網友用台灣流行語笑稱，「完蛋！台灣人快要抵達戰場了」、「完了，這不能讓台灣人看到」，甚至打趣稱「你知道你做錯了什麼嗎？你把愛的子彈朝我乓乓乓」。

然而戰場、子彈等關鍵字，原PO透過翻譯後誤以為觸碰政治議題，嚇得馬上用翻譯軟體用中文詢問，「這帖子有台灣人的問題嗎？」猜測應該是詢問是否冒犯到台灣人，後來眼見湧入超過4000則留言，甚至差點要刪文，「因為反響熱烈，發帖人本人很驚訝。如果有社會問題，我會刪除帖子，請告訴我。」

原PO起初以為自己不慎觸碰到台灣敏感議題，還差點要刪文。（圖／翻攝Threads）

對此，有台灣網友嘗試把中文翻成韓文、再翻回中文，沒想到竟得出「完成！台灣軍隊即將抵達戰場」。因此原PO反應曝光後，一票台灣網全笑翻自首，「別再說台灣人抵達戰場啦，他用翻譯解讀會以為要開戰」、「沒有其他韓國人留言是不是以為版主被出征了，然後也不知道犯了什麼錯」、「台灣人到底要多恐怖把韓國小哥嚇得夠嗆」。所幸最終成功解開誤會，這位帥兵隨即切換成繁體中文道謝，「謝謝大家的喜愛」，深受一票台人好評。

