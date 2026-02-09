韓軍直升機墜毀「2准尉重傷」 心臟驟停急送醫

韓國軍用飛機示意畫面。（示意圖／路透社）

綜合韓媒《韓聯社》等報導，今（9）日上午南韓陸軍一架軍用直升機在京畿道加平郡朝宗面墜毀。目前已知2名人員受到重傷，在心跳停止的狀態下被送往救治。

當地時間9日上午11點左右（台灣時間10點左右），南韓陸軍一架直升機於京畿加平郡朝宗面（조종면）的新河橋附近墜落，事故導致機上2名人員心臟驟停，救護人員到場後緊急將其送醫。

據悉，2名人員的軍階均為准尉，且是在重傷、心跳停止的狀態下被送往醫院，情況危急。不過死亡與否尚未得到正式確認。目前消息指出，傷者們原定送往設有區域外傷中心、便於處理重傷者的議政府聖母醫院，但之後確認2人分別被送往抱川市和南楊州市的醫院。

當局表示，該事故沒有引起爆炸或火災事故，直升機也並未撞到朝宗面附近的民宅或商店，所幸未造成平民傷亡。韓媒報導指出，該直升機隸屬陸軍15航空團下屬大隊所屬的眼鏡蛇Ah-1S型直升機，於今日上午9時45分起飛進行飛行教育訓練，並於11時04分墜毀。

事發後消防當局緊急派遣43名人力及46台裝備前往現場，軍方和警方在清理現場後立即展開事故調查，計劃針對通訊異常以及機體異常等各種事故可能性進行調查。

