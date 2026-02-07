韓辦主任爭取參選北市議員 韓國瑜轉發許原榮貼文力挺

2026台北市議員選戰持續升溫，松山信義區因有3席缺額成為各黨兵家必爭之地。立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮今（7）日正式宣布，將爭取松山信義國民黨議員提名。韓國瑜也在臉書發文力挺，表示許原榮的專業、認真、負責有目共睹，是團隊的寶藏。

國民黨示意圖。(圖/截自國民黨臉書)

松山信義區應選9席，國民黨王鴻薇、徐巧芯成功轉戰立委，民進黨許家蓓過世，因此產生3席的空缺。國民黨目前現任議員有戴錫欽、秦慧珠、詹為元；民進黨則有許淑華、張文潔、洪健益。

目前國民黨表態參選的新人，包括前發言人李明璇、楊智伃，吳志剛議員辦公室主任滿志剛，富錦里長李煥中，以及許原榮。徐巧芯立委辦公室主任陳暉近來也在臉書換上新的形象照，寫下「我還在，一直都在」，並標籤松山信義，引發外界關注。

許原榮。(圖/截自許原榮臉書)

此外，民進黨部分則有前台北市花卉公司副董事長呂瀅瀅、前北市議員趙怡翔的助理郭凡；至於民眾黨將提名前副祕書長許甫。

韓國瑜今（7）日在臉書轉發許原榮貼文，並寫下「這兩年一起工作的日子，原榮的專業、認真、負責有目共睹，是我們團隊的寶藏，這種工作態度，放到哪裡都會發光，原榮加油！」

許原榮在粉專貼文中寫道，大學畢業後加入前立委費鴻泰的團隊，從議會到國會，磨練學習23年。他表示，有幸在韓國瑜院長身邊學習，從台北走到美國華府和日本東京，視野從松信擴大到全國。

許原榮也表示，每每騎車穿梭松信大小巷弄，無論是路邊的小建設，或者跨局處的大工程，都有他與大家共同推動建設的記憶，「我已準備好，爭取松山信義國民黨議員的提名。」

