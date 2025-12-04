韓通膨率2.4% 出招防炸雞變相漲價 輸美汽車稅15%生效

圖／達志影像Shutterstock

南韓通膨壓力加劇，11月消費者物價指數年增2.4%，農畜水產、水果、米價都上漲；價格不變的，也要當心可能是「縮水式通膨」。南韓橋村炸雞先前就爆出份量縮水三成，商品也改成雞腿和雞胸混合。政府為了改善這類「變相漲價」的作法，15日起實行新制度，業者必須標明雞肉烹調前的總重量。另外，南韓出口主力產品--汽車，明年有望業績反彈，美國聯邦政府公報正式刊登韓產輸美汽車關稅調降公告，由原本25%降至15%，4日起生效，並追溯至11月1日。

南韓外交部副部長朴潤柱2日現身華府，會見美國副國務卿藍道，敦促美方盡快落實韓美峰會商定的協議，包括降低關稅。

南韓外交部副部長 朴潤柱(12/2)：「這是如此迅速且積極，履行與美方共識的場合。」

兩國副外長會談結束後，美國商務部說到做到，正式宣布將韓產汽車關稅降至15%。

緊接著，美國《聯邦公報》官網也在3日，跟進發布公告。

韓聯社TV記者：「美國對南韓汽車的關稅，將從原來的25%下調至15%，並從11月1日開始追溯適用。」

除了汽車關稅，公告內容還包含對韓對等關稅稅率下調到15%，以及減免飛機和相關零部件、木材等關稅。

南韓總統 李在明(11/14)：「聯合情況說明書已經製作完成，南韓經濟和安保的最大變數之一的韓美貿易、通商協商以及安保協議最終達成。」

這是韓美發表「聯合情況說明書」的後續措施，自此，南韓政府從今年4月開始忙前忙後進行的貿易談判，終於圓滿告一段落。

南韓總統室政策室長 金容範(2025/10)：「南韓對美最大出口產品汽車的關稅，下調至與日本、歐盟相同的水平，確保了不會落入不利的競爭條件。」

南韓第3季GDP增長1.3%，增幅創下近15個季度最高紀錄，可見國內經濟已重拾動能。如今降稅生效，將減緩出口壓力，央行預估南韓明年經濟成長率可達1.8%，經合組織（OECD）更預期有望來到2.1%。

只是經濟數據回暖，通膨壓力卻遲遲未見改善趨勢。

韓聯社TV主播：「上個月消費者物價上漲了2%以上，連續三個月維持2%的上升率。尤其是高匯率的影響，反映在油價和進口農畜水產品的價格上，刺激物價上漲。」

11月南韓消費者物價指數上漲2.4%，從類別來看，石油類產品創9個月來最高漲幅，拉動整體物價上漲0.23個百分點。

雖然國際油價呈下降趨勢，但韓元走弱導致石油產品價格上升。

南韓國家數據處經濟動向統計審議官 李斗元：「10月石油類商品上升幅度為4.8%，11月則上升5.9%。匯率上升和燃油稅下調幅度縮小，是整體上升幅度擴大的原因。」

食品物價也大幅上漲，農畜水產品增幅達5.6%，創1年5個月來最高；冬季水果像是橘子則大漲26.5%，主食白米的價格也暴漲18.6%，加重家庭負擔。

專家分析，今後物價走勢，韓元貶值將會最大變數。

南韓央行總裁 李昌鏞（11/27）：「雖然預計物價漲幅，暫時會在2%以上區間波動，之後會逐漸下降，但是因為高匯率的影響，物價還有可能會進一步大幅上漲。」

首爾當局計畫動用一切方法，全力管理食品物價，其中包括處理這一亂象。

韓聯社TV記者：「(炸雞)烹調前重量，從原本的700克減至500克，並改為混合雞胸部位，消息一出批評聲不斷。」

有南韓消費者發現，橋村炸雞出現價格不變但份量縮水的現象，去骨雞肉品項的重量，整整少了近3成，原先的雞腿肉也改為和雞胸肉混合，「變相漲價」的做法遭到輿論和政界圍攻。

南韓國民力量議員 李憲宰(10/14)：「這類變更銷售模式，看起來像是典型的縮水式通膨。變更的部分，有充分告知過消費者了嗎？」

橋村炸雞副董事長兼執行長 宋鐘華：「雖然有透過官網通知，但是我認為可能沒有充分告知消費者。」

最終，政府決定引進「雞肉重量標示制度」。

南韓經濟副總理兼企劃財政部長 具潤哲：「將根除食品領域的重量投機手段，也就是所謂的縮水式通貨膨脹。之前沒有限制的炸雞、餐飲領域也將引進重量標示制。」

今後，炸雞店必須在菜單上，除了標明價格，還要註明雞肉料理前的實際重量，外送訂單也需比照辦理。15日開始到明年6月底為宣導期，在此期間，業者若未標示並不會受到處罰；但宣導期一過，若有違規，政府會先發出糾正命令；若再犯，將採取更嚴厲的處罰，包括停止營業。

SB 11/0147-0208南韓公平交易委員會消費者政策總管科長 朴鍾培：「考慮到(多數業者)是個體戶，這次適用對象只限於十大大型連鎖品牌的店鋪，如果有不足之處，將功過市場的消費者監督與業者自律來完善。」

南韓政府也承諾強化對加工食品價格變動監管，若加工業者調漲前未充分告知，不排除被處置停止生產相關產品。用嚴格處置力道，降低高物價對消費者帶來的衝擊。

