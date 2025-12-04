韓通膨率2.4% 出招防炸雞變相漲價 輸美汽車稅15%生效
南韓通膨壓力加劇，11月消費者物價指數年增2.4%，農畜水產、水果、米價都上漲；價格不變的，也要當心可能是「縮水式通膨」。南韓橋村炸雞先前就爆出份量縮水三成，商品也改成雞腿和雞胸混合。政府為了改善這類「變相漲價」的作法，15日起實行新制度，業者必須標明雞肉烹調前的總重量。另外，南韓出口主力產品--汽車，明年有望業績反彈，美國聯邦政府公報正式刊登韓產輸美汽車關稅調降公告，由原本25%降至15%，4日起生效，並追溯至11月1日。
南韓外交部副部長朴潤柱2日現身華府，會見美國副國務卿藍道，敦促美方盡快落實韓美峰會商定的協議，包括降低關稅。
南韓外交部副部長 朴潤柱(12/2)：「這是如此迅速且積極，履行與美方共識的場合。」
兩國副外長會談結束後，美國商務部說到做到，正式宣布將韓產汽車關稅降至15%。
緊接著，美國《聯邦公報》官網也在3日，跟進發布公告。
韓聯社TV記者：「美國對南韓汽車的關稅，將從原來的25%下調至15%，並從11月1日開始追溯適用。」
除了汽車關稅，公告內容還包含對韓對等關稅稅率下調到15%，以及減免飛機和相關零部件、木材等關稅。
南韓總統 李在明(11/14)：「聯合情況說明書已經製作完成，南韓經濟和安保的最大變數之一的韓美貿易、通商協商以及安保協議最終達成。」
這是韓美發表「聯合情況說明書」的後續措施，自此，南韓政府從今年4月開始忙前忙後進行的貿易談判，終於圓滿告一段落。
南韓總統室政策室長 金容範(2025/10)：「南韓對美最大出口產品汽車的關稅，下調至與日本、歐盟相同的水平，確保了不會落入不利的競爭條件。」
南韓第3季GDP增長1.3%，增幅創下近15個季度最高紀錄，可見國內經濟已重拾動能。如今降稅生效，將減緩出口壓力，央行預估南韓明年經濟成長率可達1.8%，經合組織（OECD）更預期有望來到2.1%。
只是經濟數據回暖，通膨壓力卻遲遲未見改善趨勢。
韓聯社TV主播：「上個月消費者物價上漲了2%以上，連續三個月維持2%的上升率。尤其是高匯率的影響，反映在油價和進口農畜水產品的價格上，刺激物價上漲。」
11月南韓消費者物價指數上漲2.4%，從類別來看，石油類產品創9個月來最高漲幅，拉動整體物價上漲0.23個百分點。
雖然國際油價呈下降趨勢，但韓元走弱導致石油產品價格上升。
南韓國家數據處經濟動向統計審議官 李斗元：「10月石油類商品上升幅度為4.8%，11月則上升5.9%。匯率上升和燃油稅下調幅度縮小，是整體上升幅度擴大的原因。」
食品物價也大幅上漲，農畜水產品增幅達5.6%，創1年5個月來最高；冬季水果像是橘子則大漲26.5%，主食白米的價格也暴漲18.6%，加重家庭負擔。
專家分析，今後物價走勢，韓元貶值將會最大變數。
南韓央行總裁 李昌鏞（11/27）：「雖然預計物價漲幅，暫時會在2%以上區間波動，之後會逐漸下降，但是因為高匯率的影響，物價還有可能會進一步大幅上漲。」
首爾當局計畫動用一切方法，全力管理食品物價，其中包括處理這一亂象。
韓聯社TV記者：「(炸雞)烹調前重量，從原本的700克減至500克，並改為混合雞胸部位，消息一出批評聲不斷。」
有南韓消費者發現，橋村炸雞出現價格不變但份量縮水的現象，去骨雞肉品項的重量，整整少了近3成，原先的雞腿肉也改為和雞胸肉混合，「變相漲價」的做法遭到輿論和政界圍攻。
南韓國民力量議員 李憲宰(10/14)：「這類變更銷售模式，看起來像是典型的縮水式通膨。變更的部分，有充分告知過消費者了嗎？」
橋村炸雞副董事長兼執行長 宋鐘華：「雖然有透過官網通知，但是我認為可能沒有充分告知消費者。」
最終，政府決定引進「雞肉重量標示制度」。
南韓經濟副總理兼企劃財政部長 具潤哲：「將根除食品領域的重量投機手段，也就是所謂的縮水式通貨膨脹。之前沒有限制的炸雞、餐飲領域也將引進重量標示制。」
今後，炸雞店必須在菜單上，除了標明價格，還要註明雞肉料理前的實際重量，外送訂單也需比照辦理。15日開始到明年6月底為宣導期，在此期間，業者若未標示並不會受到處罰；但宣導期一過，若有違規，政府會先發出糾正命令；若再犯，將採取更嚴厲的處罰，包括停止營業。
SB 11/0147-0208南韓公平交易委員會消費者政策總管科長 朴鍾培：「考慮到(多數業者)是個體戶，這次適用對象只限於十大大型連鎖品牌的店鋪，如果有不足之處，將功過市場的消費者監督與業者自律來完善。」
南韓政府也承諾強化對加工食品價格變動監管，若加工業者調漲前未充分告知，不排除被處置停止生產相關產品。用嚴格處置力道，降低高物價對消費者帶來的衝擊。
更多 TVBS 報導
韓戒嚴周年 李在明感謝民眾力量 承諾12/3定「國民主權日」
南韓政府出手！重拳整頓黃牛亂象 最高處以票價50倍罰款
不只酷澎用戶個資外洩！韓企被駭頻傳 遭質疑延後通報
南韓衝刺AI 赴美中取經 拚躋身全球前三大強國
其他人也在看
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 195
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 388
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 74
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 45
喊話習近平「別只想擴張領土」賴清德：台灣願助中國解決經濟問題
[Newtalk新聞] 賴清德總統日前指出中國國家主席習近平目標2027具備以武力奪取台灣的能力，他3日登上紐約時報DealBook Summit專訪時再次強調，台灣必須做最壞打算並做最好準備，不管中國解放軍什麼時候採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則；他也喊話習近平，別只想著如何擴張領土，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。 賴清德被問到北京怎麼看北京現在的「時間表」時回答，台灣必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。他也要利用這個機會向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。 賴清德表示，非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。 至於如何看待中國經濟？是否影響習近平對台手段？賴清德坦言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率預計高達新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 122
高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好
日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。鏡新聞 ・ 9 小時前 ・ 24
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 50
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 218
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
1.25兆國防條例被「暫緩列案」 綠營：遂行習近平指令
政治中心／綜合報導總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，在立法院程序委員會中被國民黨團"暫緩列案"，包含行政院版財劃法、立委赴中報備也持續被擋。綠營痛斥藍營惡擋國安法案，卻在院會把離島自貿區逕付二讀、給中國洗產地的機會，痛斥他們不敢討論，只顧著遂行習近平指令。民視 ・ 1 天前 ・ 36
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 19 小時前 ・ 76
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 30
蘇柏興將就任藍營中市黨部主委 清查名冊避免偽造文書事件重演
國民黨中市黨部主委蘇柏興將於7日黨中央在中央公園的黨慶及布達儀式正式就任，蘇柏興表示，他的任務除了讓下屆議員席次單獨過半，中市長繼續由國民黨籍擔任，另一重要任務就是清查黨員，除了找回失聯黨員，並將已往生的黨員除名，避免此次連署罷免民進黨立委遭司法單位以偽造文書而起訴事件再發生。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
川普簽署「台灣保證實施法案」 港媒示警：台獨催命符
美國總統川普2日宣布，已簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視、更新、改善與台灣往來相關規範的法案正式生效，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。外界解讀，此舉可能為美台間更高級別的官方交流鋪平道路，但將觸碰中國大陸紅線，招來反制。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
川普簽署台灣保證落實法案 強制國務院定期審查對台交往準則
美國總統川普於當地時間2日簽署《台灣保證落實法案》，強制美國國務院須定期審查對台交往準則，並解除與台灣互動的自我限制。我外交部對此表達感謝，並指該法案旨在強化《2020台灣保證法》執行，顯見美國國會跨黨派與行政部門支持深化台美關係。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧
即時中心／林韋慈報導資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記，有觀眾留言表示，新北市民很幸福，有許多不錯的選擇。民視 ・ 10 小時前 ・ 7
全聯鯛魚排檢出禁藥搞烏龍 高雄衛生局道歉 業者：感謝還原真相
高雄市衛生局今天（4日）表示，關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現設定條件遭更改放大為10倍，致最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，衛生局鄭重致歉，並主動移送檢調釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 450
王毅會見英法俄官員！南韓表態不選邊站 日媒：中國正發動外交攻勢孤立日本
據創刊於1897年的《日本時報》報導，中國外交部長王毅2日在俄羅斯首都莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及聯邦安全會議秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）舉行會談，雙方同意推動「更高品質」的戰略協調，同時批評日本，指控東京的軍國主義正在崛起。中國外交部在會後...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 13
國民黨2028時代重任
近日賴政府對陸舉措日益激烈，如示警北京以2027年完成武統台灣為目標，陸委會謂料敵從寬；大幅增加對美軍購達1.25兆，陸配徐春鶯更遭收押禁見。內部衝突與兩岸風險遽增，實有違國家領導人應帶來安定與四鄰和睦的基本責任。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3