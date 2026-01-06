韓造船業再現整併潮 大鮮造船出售核心船廠

根據英國航運相關網站表示，歷經長達兩年財務重整後，韓國現存規模最小的中型造船廠之一─大鮮造船（Daesun Shipbuilding），已於去（二○二五）年底完成出售其主力造船廠，象徵這家創立於一九四五年的造船企業，正式告別近八十年的歷史。

資料顯示，大鮮造船位於韓國釜山的主要造船廠，已於二○二五年十二月二十六日完成出售，買方為致力船用設備製造的韓國企業HanlaIMS，交易金額約為七千四百萬元美元。

Hanla IMS近年積極擴張版圖，除於二○二一年收購位於光陽造船廠外，並於二○二四年啟用一座七千噸級浮動乾塢，持續布局船用專用設備製造，同時拓展船舶維修、保養與改裝（MRO）等相關業務。大鮮造船曾被視為韓國歷史最悠久造船廠之一，但近年因負債壓力沉重，營運面臨嚴峻挑戰。自二○二三年起，公司即與主要債權銀行展開重整協商，並於去（二○二五）年上半年成功轉虧為盈，顯示營運體質已有改善。同年十月，大鮮造船選定Hanla IMS為優先競標者，並啟動「stalking horse」機制，開放其他潛在買家提出更高報價，最終於十二月初完成投標程序並拍板出售。

分析師指出，近年在全球新船需求回溫，及大型造船廠產能吃緊大環境下，韓國中型造船廠一度迎接復甦契機，但產業整併趨勢仍持續推進，業者數量已由過去超過二十家，縮減至目前僅剩四家主要公司。

大鮮造船表示，出售主力造船廠所取得的資金，將優先用於清償債務，並完成整體財務重整。未來公司營運將整併至同樣位於釜山的大多浦船廠，轉型成為大型造船廠的協力廠商，專注於船用設備、船體分段及上層結構製造；同時，也不排除在中長期條件成熟後，重新評估回歸完整造船業務的可能性。

目前韓國其餘三家主要中型造船廠，分別為手持約二十二億元美元訂單的大韓造船（Daehan Shipbuilding），及HJ造船與K造船。其中，前身為STX的K造船，亦傳出正進入出售的最後階段。該公司自二○二一年由KHI Investment與韓國最大不良資產投資機構─聯合資產管理公司（UAMCO）接手整頓後，營運逐步改善，並於二○二五年中宣布啟動出售計畫；KHI亦於同年七月表示，將透過首次公開發行（IPO）方式，逐步出售其持有的大韓造船的投資。

分析師指出，隨著韓國造船產業持續朝向集中化與專業分工發展，中型造船廠角色正由整船建造者，逐步轉變為設備製造與船體分段供應的重要支柱，整體產業結構也正迎接新一波轉型。