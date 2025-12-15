韓遊客吃牛肉麵沒做1事！台男看不下去「出手結局大反轉」逼瘋網

生活中心／綜合報導



台灣面對陌生人依舊熱情滿滿的性格，被海外遊客評價為猶如遊戲《動物森友會》的熱情島民，近日在社群就有一位網友分享自己去吃牛肉麵，遇到隔壁桌有兩位來自南韓遊客，沒想到現場就有一位在地人拿起手機翻譯、特別提醒對方不能錯過「牛肉麵精華」，跨越語言隔閡，只為了對方能多留下一點美好回憶的積極舉動，讓該名網友笑出來：「瘋掉！」，貼文曝光更吸引超過90萬網友到場熱烈討論，認同表示：「真的不能忍！」。





原PO分享自己出門吃牛肉麵，看到隔壁桌兩名南韓遊客，被一名在地男子主動拿出手機翻譯，提醒對方一定要加「牛油」。（示意圖，非關本新聞／民視資料照）





一名網友在社群分享自己出門吃牛肉麵，沒想到卻意外看到一幕珍貴「國民外交」互動，他透露自己隔壁桌來了兩位來自南韓的旅客，原以為就是很普通的觀光行程，但他怎樣也沒有料想到，在這群旅客旁邊另一位台灣男子，居然拿起翻譯軟體熱情推薦對方「加牛油」，似乎無法眼睜睜看著這些難得的旅客沒吃到牛肉麵的「精華」。





原PO看了忍不住笑稱「瘋掉，根本動森島民人格」，認為這是台灣人對美食的堅持，也吸引超過90萬網友討論。（示意圖，非關本新聞／民視資料照）

原PO看到此情此景，無法克制自己心中的驚嘆，表示：「瘋掉！這什麼動森島民人格！！」，並認為這就是「台灣人對美食的堅持」，原PO分享曝光馬上吸引超過90萬名網友瘋看，許多人也狂點頭：「論台灣人對食物的自尊心」、「吃牛肉麵沒有加牛油跟酸菜，就不是吃正統的牛肉麵」、「遇過兩次韓國人，也都有說明要怎麼吃牛肉麵！他點了十顆水餃一直問我要不要吃」、「台灣人對美食是認真的」、「牛油才是牛肉麵本體啊」、「都來這邊了，沒有吃到正宗吃法，內心過意不去啊！」、「我做過！！他們還會加錯要加豆瓣醬，我馬上阻止他們比手畫腳叫他們加牛油」。









