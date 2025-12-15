韓遊客吃牛肉麵！男1舉動展現「台灣最美風景」 眾人笑翻：以美食為榮

生活中心／王文承報導

一名網友在牛肉麵店用餐時，目擊隔壁桌的台灣男子為了讓兩名韓國觀光客吃到「牛肉麵精華」，特地打開手機翻譯，堅持請對方一定要在湯裡加入牛油。（示意圖／資料照）

「台灣最美的風景就是人」並非一句空話，許多民眾總是熱心向外國旅客介紹在地文化與特色，尤其在美食吃法上更是格外堅持，希望對方能真正品嚐到最道地的台灣味。就有一名網友在牛肉麵店用餐時，目擊隔壁桌的台灣男子為了讓兩名韓國觀光客吃到「牛肉麵精華」，特地打開手機翻譯，堅持請對方一定要在湯裡加入牛油，貼文曝光後，吸引高達92萬人瀏覽，引發網友熱議。

韓遊客吃牛肉麵 台男1舉動讓眾人笑翻



一名網友在社群平台《Threads》分享這段逗趣經歷，表示當天用餐時，隔壁剛好坐著兩名韓國遊客，沒想到一名台灣男子突然拿出手機翻譯，認真向對方說明「牛肉麵不能少了牛油」，並強烈推薦加入後風味會大幅提升。全程目睹的原PO內心也十分激動，甚至忍不住想補充推薦對方改點寬麵，這種台灣人特有的「雞婆式溫暖」，讓他忍不住笑說：「大家根本都擁有『動森島民人格』。」

貼文一出，立刻掀起網友共鳴，不少人力挺，「吃牛肉麵沒加牛油跟酸菜，就不算正統」、「島民直接解了一個隱藏任務」、「太正確了！一定要加牛油」、「牛油才是牛肉麵的本體」、「動森島民以自己的美食為榮」、「加了牛油真的大升級」。

也有不少人分享類似經驗，「遇過兩次韓國人，我也都會說明怎麼吃牛肉麵」、「上次對面的日本夫妻，我用破爛日文推薦加牛油跟酸菜」、「我爸還直接拿著牛油對韓國情侶說『good good』叫他們加」、「我也用Google翻譯推薦日本遊客加一點，結果聽到他們說『喔伊細』」、「他們還差點加錯加成豆瓣醬，我立刻比手畫腳阻止，叫他們加牛油」。

