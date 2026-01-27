韓遭美加稅 美國商會：不希望台灣錯失良機

▲陳幼臻（圖右）今（27）日表示，台美關稅確立對於確定企業運作是具有建設性的一步，美國商會當然不希望台灣與韓國發生相同狀況，認為這樣等於台灣錯失良機。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 川普政府26日因韓國國會遲遲未通過韓美關稅協定，而將關稅從15%增加至25%。台灣美國商會（AmCham）理事長陳幼臻（Anita Chen）今（27）日表示，台美關稅確立對於確定企業運作是具有建設性的一步，美國商會當然不希望台灣與韓國發生相同狀況，認為這樣等於台灣錯失良機。



台灣與美國近期達成對等關稅協定，台灣獲得15%不疊加關稅，而美國對台灣條件為台灣企業赴美投資2500億美元（約新台幣7.95兆元），以及台灣政府提供信保2500億美元，目前尚未公布台灣開放市場項目。



陳幼臻表示，美國商會在關稅公布時就發布聲明，認為這對於企業運作可預測性及透明化是一個有建設性的一部，「這可以降低不確定性」，即便關稅只是貿易環境的一環，與日本及韓國關稅協定比較有助於台灣競爭力。



但她也期待看到，台灣與美國合作可以超越半導體產業，強化雙邊關係，接下來更希望可以解決台美籌備多時的雙重課稅議題，藉此帶動更多投資。

而美國總統川普26日因為不滿韓國國會從去年7月迄今遲遲未通過韓美關稅協定，決議將韓國關稅從15%調升至25%，導致韓國青瓦台大為震驚，韓國官員緊急赴美協商。



回到台灣，立法院在野黨近期頻頻對於民進黨政府與美國政府所談論的關稅協定提出疑慮，甚至揚言在立法院否決。對此，陳幼臻直言，「我們當然不希望看到這種情況」，強調台美關稅協定是一個正確方向，也提供台美長期科技合作的框架，當然會希望過程更加順利。

她受訪再表示，美國商會當然不希望看到同樣的情況發生在台灣，如果因立法院遲遲不通過關稅協定，而遭課徵高關稅，「那將是錯失良機，這將錯失建立美台之間科技合作的機會。」



對於韓國遭美國課徵25%關稅，對於台灣美國商會會員有什麼幫助？台灣美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）說，畢竟是今天上午才宣布，所以尚未有時間可以跟會員進行評估，台灣與韓國有10%的稅差，對台灣製造商而言也是一個機會。

