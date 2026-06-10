韓選舉動亂「美女主播採訪遭驅趕」！驚險場面曝光 當地民眾救援

張倍滋深入南韓採訪選舉動亂，展現高度新聞媒體魅力。（鏡新聞提供）

南韓日前舉行地方選舉爆發爭議，首爾街頭連日出現大規模抗議行動。鏡新聞主播張倍滋7日飛往當地採訪，深入抗議現場，怎料因語言隔閡，多次遭受抗議民眾包圍作勢驅趕，還好張倍滋臨危不亂才化解誤會，此趟採訪行程也登上韓國KBS NEWS，首爾新聞、朝鮮日報更現場採訪張倍滋，展現高度新聞媒體魅力。

張倍滋表示，7日接到電話通知要她前往南韓採訪，雖然有點突然，但其實自己沒有太意外，她透露2024年年底赴韓旅遊時，恰巧碰上前總統尹錫悅宣布緊急戒嚴，當時從旅客身分瞬間切換成記者投入採訪，也因此對韓國的交通、語言與採訪環境已有一定熟悉度，所以看到韓國選舉新聞心裡曾閃過「如果公司派人去韓國採訪，會不會就是我」的念頭，沒想到一語成讖。

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張倍滋提到因為自己是社會線記者出身，長期穿梭各類大型抗議現場，對於群眾情緒與突發狀況並不陌生，她跟攝影記者王耕晨抵達抵達首爾時已經是半夜，隔天一早先到便利商店購買當地報紙掌握最新輿論，再結合現場所見所聞進行報導，希望將最真實的第一手畫面帶給台灣觀眾。

讓張倍滋印象深刻的是，許多南韓民眾得知媒體來自台灣後，現場甚至不時響起掌聲與歡呼聲，讓原本緊張的採訪氣氛多了幾分溫暖，談到這趟韓國採訪最大的收獲，張倍滋坦言，媒體工作者最重要的仍是尊重不同立場與聲音，無論是在韓國還是台灣的抗議現場，身為記者最重要的工作，就是站在現場忠實記錄正在發生的事情，將群眾情緒與事件樣貌真實傳達給觀眾。

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