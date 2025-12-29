韓酷澎個資大外洩！補償每人「1100元折價券」 遭痛批：消費誘導

韓國電商巨頭酷澎爆3370萬筆客戶資料外洩。（圖／路透社）

南韓電商龍頭Coupang（酷澎）日前爆發大規模個人資料外洩事件。Coupang於今（29）日宣布，為了修復顧客信任，將提出總額達1兆6850億韓元（約新台幣約365億元）的補償方案，預計對3370萬名受影響用戶發放每人5萬韓元（約新台幣1100元）的補償。不過，該方案隨即遭到南韓消費者團體強烈反彈。

根據《韓聯社》報導，Coupang公布的補償計畫指出，凡是在2025年11月底收到個資外洩通知的3370萬個帳號，不論是否為Wow會員、一般會員，甚至已經退會的用戶，皆列為補償對象。補償將自2026年1月15日起陸續發放，每人可獲得總額5萬韓元的購物使用券。

補償內容並非現金，而是以4種一次性使用的購物券形式發放，包含Coupang全站商品5000韓元、Coupang Eats外送5000韓元、Coupang Travel旅遊商品2萬韓元，以及高端美妝與時尚平台「R.LUX」商品2萬韓元。除Coupang Eats需另行下載專用App外，其餘服務皆可透過Coupang主程式使用；已退會的用戶若要使用補償券，則須重新加入會員。

Coupang韓國臨時代表羅傑斯（Harold Rogers）在公告中表示，公司全體員工對此次個資外洩事件「深刻反省」，理解事件對顧客造成極大不安，因此提出具體補償措施作為負責任的行動。他也再次致歉，並強調Coupang將以此次事件為契機，徹底實踐以顧客為中心的經營理念，重建信任。

不過，南韓消費者團體並不買單。韓國消費者團體協議會同日發表聲明，嚴厲批評Coupang的「5萬韓元補償案」，直指該方案淡化了3370萬人個資能被結構性存取的重大責任，淪為平息輿論的行銷活動。

該協議會指出，相較於針對明確受害者進行充分賠償與實質救濟，Coupang選擇以「全體會員補償」的方式包裝，恐有預先稀釋未來訴訟與糾紛調解中法律責任之嫌。消費者團體也強調，過去大型電信或信用卡公司發生個資外洩時，法院與調解機構普遍認可每人10萬至30萬韓元的賠償水準，Coupang此次方案明顯偏低，應接受嚴格檢視。

此外，協議會也批評補償內容被拆分為多項平台購物券，設計重心放在促進消費，而非彌補個資侵害損失，實質上成為引導額外消費或誘導退會用戶重新加入的行銷手段。

消費者團體最後呼籲南韓政府與國會，不應僅止於接受Coupang提出的補償方案，而應就個資外洩的規模與經過展開徹底調查，並儘速祭出嚴厲的行政處分與防止再犯的制度性對策。

