韓酷澎洩個資「台灣分部未受影響、強化資安」 韓媒批：韓國人反遭歧視

據南韓媒體今天（12/2）報導，南韓酷澎近來爆出用戶個資大規模外洩，台灣分布迅速發布聲明，強調台灣用戶未受到影響，且酷澎在台灣市場，搶先推出南韓酷澎尚未引入的資安強化措施，讓南韓媒體批評「韓國人反遭歧視」。

據《朝鮮日報》報導，南韓電商龍頭「酷澎」（Coupang）29日宣佈，共計3370萬筆的客戶個資外洩，引發廣大批評聲浪，由於酷澎在台灣設有分公司，這起事件也引發台灣用戶關注。

報導寫道，酷澎台灣在事件爆發後，短短數小時內，立刻發表聲明，表示沒有證據顯示台灣用戶的個資遭外洩，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作，相較之下，南韓酷澎僅向媒體發布新聞稿，多數南韓消費者一直到隔天（11/30），才收到個資外洩的確認簡訊。

另外，韓媒更指出，在南韓酷澎連續數月發生大規模個資外洩的同時，酷澎台灣卻在推動資安強化措施，以「Coupang Passkey」的臉部或指紋辨識，讓用戶無須記住密碼、快速登入，降低駭客入侵的風險，目前這項技術在南韓酷澎尚未引入。

報導提到，酷澎正在積極擴展台灣市場，目標是將台灣作為「第二個韓國市場」，這項計畫由南韓酷澎的創辦人兼執行長金範錫親自推動，今年11月5日財報會議上，金範錫更說道：「我確信台灣市場的長期潛力。」

據悉，金範錫是南韓酷澎企業的實際擁有者，但已經南韓市場的業務，交給經營團隊負責，他本人將重心放在海外事業，近期多次往來美國與台灣。

業界人士認為：「酷澎在韓國居於壟斷地位，把韓國用戶當成『跑不掉的老客戶』，這種放任的心態，也反映在個資外洩事件的處理上。」

業界人士強調，從酷澎在台灣市場搶先推出新型資安措施，就可以看出公司在台灣分布投入多少心力，「韓國消費者確實會覺得，自己反遭歧視」。

