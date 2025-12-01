韓酷澎洩個資！涉案中國員工是「認證業務負責人」 發恐嚇信給客戶、公司
據南韓媒體今天（12/1）報導，南韓電商龍頭「酷澎」（Coupang）爆出大規模個資外洩，最新消息指出，涉案的前中國籍員工，曾在酷澎內部擔任「認證業務負責人」，處理公司的敏感資料，他還在事發後，向公司與用戶寄送恐嚇信。
綜合JTBC、《中央日報》與《東亞日報》報導，南韓電商龍頭「酷澎」（Coupang）29日宣佈，共計3370萬筆的客戶個資外洩，引發廣大批評聲浪，目前核心嫌疑人是一名中國籍的酷澎前職員A某，但在事件發生後，A某即離開南韓、回到中國，至今仍未回到南韓接受調查。
最新消息指出，A某過去在酷澎內部，擔任認證業務的負責人，負責處理用戶的驗證與授權，是可以取得公司敏感資訊的職位，值得注意的是，A某的犯案時間點，在他離職之後，原因在於，A某在酷澎內部使用的「簽章密鑰」，在他離職後並未停用或更新。
共同民主黨國會議員崔敏姬批評，簽章密鑰的管理，是企業最基本的內部資安程序，但酷澎卻未嚴格遵守，這起個資外洩事件爆發，凸顯酷澎的組織管理問題。
警方調查該案，發現A某竊取用戶個資後，還向公司寄送恐嚇信件，郵件中寫道：「我持有用戶的個資」、「如果你們不加強資安，我就向媒體公開個資外洩的事實。」
據悉，恐嚇信件中，A某並未向酷澎提出金錢要求，警方正在追查，犯嫌是否將用戶個資，提供或販賣給第三人。
根據南韓酷澎的調查，個資外流的情況，從今年6月24日即開始，但一直到11月初，部分酷澎用戶收到A某寄送的恐嚇信件，內容寫道：「我知道你的個人資料」，用戶向酷澎反應後，公司才開始進行調查。
資訊科技（IT）業界人士普遍認為，A某應該是IT專業人員出身，「以酷澎這種規模的資安體系來看，可能不是單獨犯案。」根據南韓調查機關的掌握，這起大規模個資外洩事件，不排除有國家在背後發動攻擊。
高麗大學資訊保護研究所教授林鍾仁（임종인，音譯）說明：「大部分國民都有使用酷澎，對於想搶攻韓國市場的同業來說，酷澎用戶的個資非常有吸引力，將這些資料拿到暗網，以比特幣進行交易，價值恐達數百億韓元。」
另一名業界人士強調：「中國電商正在積極搶攻韓國市場，他們最大的競爭對手就是酷澎，這起事件對酷澎造成重大打擊，外流的個資也可能流向中國電商。」
酷澎台灣：沒有證據顯示台灣消費者資料外洩
（中央社記者潘智義台北29日電）韓國酷澎（Coupang）今天表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個。酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩，將持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。中央社 ・ 1 天前
「酷澎」客戶資料外洩案 韓媒：疑中國籍員工犯案
[Newtalk新聞] 近期南韓電商巨頭「酷澎」傳出疑似遭到駭客攻擊大規模用戶資訊洩露的消息，幾乎所有酷澎用戶資訊都遭受波及，相關事件也引發南韓國內輿論廣泛關注。然而，有南韓媒體報導稱，此次的用戶資訊洩露可能與駭客攻擊無關，推測可能與離職離境的前酷澎中國員工有關。 根據南韓《韓聯社》報導，當地時間 25 日，首爾警察廳網路犯罪偵查隊正式接收了酷澎官方提交的控告狀，並針對此次的用戶個資洩露事件展開全面調查。然而，酷澎卻未在該份控告狀中寫明被控告人的身分，僅填上「姓名不詳」，相關消息也引發大量南韓網友猜測。 報導稱，雖然酷澎並未公布可能導致用戶個資洩露的人員姓名，但有消息人士表示，此次的個資洩露事件可能與離職離境的中國籍前酷澎員工有關，推測此次事件是有心人士「刻意為之」的結果。 該報導指出，個資洩露事件發生後，酷澎曾於當地時間 20 日發布聲明，宣稱曾有員工在未經許可的情況下，擅自調閱用戶個人資訊，「公司系統與內部網路沒有遭遇外部人士入侵的跡象」，暗示此次事件可能與駭客攻擊等外部因素無關。 該報導表示，截至目前為止，酷澎已確認超過 3370 萬筆用戶的姓名、電子郵件、電話號碼、地址與部分購新頭殼 ・ 21 小時前
韓國酷澎3370萬筆個資外洩 酷澎台灣急發聲明
南韓網購平台酷澎（Coupang）近日爆發資安事件，約3370萬筆用戶資料外洩，內容包括姓名、電話、地址等個資，消息曝光後引爆南韓用戶不滿，台灣使用者也很擔心受害；對此，酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示台灣用戶遭波及，將持續對此事件進行調查。中時新聞網 ・ 1 天前
