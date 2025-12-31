韓酷澎稱愧對用戶發補償購物券！律師示警千萬別用 恐被視為雙方已和解

記者蒲世芸／綜合報導

南韓電商龍頭酷澎（Coupang）29日才宣布，將向所有個資遭外洩受害者發放自家的「補償購物券」，不過此舉卻引發法律界示警，提醒民眾「這個購物券，最好先別用」。

律師提醒用戶若收到酷澎發放的補償購物券，最好不要用，以免影響後續提告進程。（圖／翻攝自쿠팡 뉴스룸臉書）

疑誘導過度消費

目前正代理對酷澎提起損害賠償訴訟的illo法律事務所（법무법인 일로）發出警告指出，酷澎提出的補償方案「恐暗藏法律風險」。illo表示，這次的補償並非現金或等同現金的直接賠償，而是「僅限於在酷澎購物時折抵金額的購物券」，本質上是「與其說為賠償，不如說是誘導消費」。律師團隊認為，這種作法是酷澎「不必實際拿出資產，只透過促進額外消費來降低自身成本的責任迴避措施」。

此外，所謂的「5萬韓元購物券」還被拆分為4個不同類別，若要全額使用，消費者「至少得分4次購買」，被質疑有刻意誘發過度消費之嫌。

使用購物券後恐被視為和解

更讓法律界擔憂的是，購物券的使用條款中，可能包含「不提告條款」。illo提醒，條款內容可能形同宣告「一旦使用該補償，即視為賠償已全數完成，未來不得再提出任何民、刑事上的異議」。

即在法律上代表雙方已就爭議達成和解，事後不得再追究責任，意味著一旦使用購物券，未來參與求償訴訟恐將受到限制。

小心系統「自動套用」

illo也特別點名酷澎的「購物券自動套用」機制，指出即使使用者並非出於本意，購物券仍可能在購買時自動被套用，導致權益受損，甚至影響後續可主張的賠償金額。「使用酷澎提供的補償購物券，可能在當事人不知情的情況下產生不利後果，請務必審慎，能不使用就先別用。」律師團隊呼籲。

回顧事件背景，酷澎先前宣布，將向個資遭外洩的3,370萬個帳號用戶，每人發放價值5萬韓元（約新台幣1,096元）的酷澎購物券。酷澎表示，「對於個資外洩事故深感責任重大，希望藉此恢復客戶信任」。若全數發放，透過購物券計算的總補償金額高達1兆6,850億韓元（約新台幣366億元），創下南韓企業個資外洩事件中，史上最大規模的補償紀錄。

