韓鐵明起「無限期罷工」！百萬通勤族受影響 赴韓旅遊需延長交通緩衝時間

[Newtalk新聞] 韓國鐵路工會今（10）日宣布，將自11日上午9時起發動「無限期罷工」，全國鐵路運作恐全面癱瘓，預計釀成嚴重通勤大亂。首爾地鐵工會更傳12日起加入罷工行列，機場鐵路延誤在所難免，台灣旅客赴韓恐需延長交通緩衝時間。政府已啟動24小時緊急運輸本部，擴大巴士動員高峰期策略，但高峰時段擁擠恐加劇。

罷工源於工會與韓國鐵路公社（Korail）薪資談判破裂，工會要求恢復績效獎金及強化安全措施，雙方10日下午3時在首爾中區僅談30分鐘即告失敗。這是工會近一年來首次全面行動，影響範圍廣及KTX高鐵、SRT及廣域電鐵，通勤族每日逾百萬人次將受波及。首爾地鐵1至9號線自12月1日起已實施「依法盡職」抗議，導致高峰期延誤5至10分鐘；若12日罷工成真，列車班次恐減半，轉乘站如首爾站將人滿為患。

機場鐵路AREX直達仁川機場，罷工將引發連鎖效應，旅客抵達或離境恐延誤30分鐘以上。首爾市政府為因應，從11日起擴大344條一般巴士路線高峰期，延長至晚間8時，並增派高速及廣域巴士接駁，但座位有限，預計將出現排隊潮。國內航班亦將作為備案，但票價恐上漲。

台灣旅客最好事先透過Korail App或首爾地鐵官網即時查詢時刻表，預留至少1小時緩衝；優先選擇計程車或Kakao T叫車App，避開早晚高峰。旅行社呼籲，持台灣護照者可憑證件享巴士優惠，若行程緊湊，考慮改搭國內線航班。政府盼勞資速復談，盼盡速化解危機。

