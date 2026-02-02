韓開發團隊親臨《VAMPIR：血之繼承者》發布會與玩家互動 同步揭曉遊戲將於3月11日上市
身為知名高品質遊戲開發與發行商的網石集團(Netmarble Corporation)宣布，旗下即將登場的大規模吸血鬼風格MMORPG《VAMPIR：血之繼承者》於今日上午11點在台北國際電玩展特設舞台盛大舉辦發布會，現場湧入大批玩家一睹新作風采。除了韓國開發團隊來台揭曉遊戲核心玩法與華麗視覺效果，更邀請丁特、小許、天菜小姐與文老爹等8名重量級實況主現身助陣，此外，官方也同步公開遊戲將於3月11日正式上市，歡迎所有玩家一同感受這款吸血鬼新作的核心魅力！
《VAMPIR：血之繼承者》發布會由一場極具視覺衝擊力的吸血鬼主題舞蹈表演震撼開場，舞者們結合神祕的氛圍與力道十足的肢體張力，搭配現場絢爛的聲光效果，瞬間將觀眾拉入暗黑吸血鬼世界，現場掌聲與歡呼聲此起彼落，舞台氣氛迅速升溫，為整場活動揭開序幕。
網石對台灣市場展現高度熱忱，由網石棒辣椒總經理林大鈞攜手Netmarble事業部本部長鄭承煥、Netmarble Neo開發總監韓起賢親臨展場，深入分享《VAMPIR：血之繼承者》核心特色、戰鬥玩法以及上市日程，事業部本部長鄭承煥表示，希望《Vampir：血之繼承者》能成為一款與玩家積極溝通、共同成長的遊戲。開發總監韓起賢也強調，這款遊戲不盲從既有MMORPG的框架，而是透過許多大膽的選擇，努力建立起新世代MMORPG的基準，還請所有玩家多多期待。
活動中最緊張刺激的環節，莫過於由丁特、小許等8位人氣實況主與現場玩家們進行的「首領爭奪戰：最後一擊」5對5 PvP挑戰，親身體驗《VAMPIR：血之繼承者》中流暢且華麗的視覺效果，實況主們的即時操作與反應，搭配玩家的熱情參與，台下時而陣陣笑聲、時而為PvP環節應援助陣，舞台前聚集大量玩家圍觀，互動氣氛達到最高潮。
網石棒辣椒總經理林大鈞表示，非常榮幸能在向台灣玩家們介紹這款吸血鬼題材的MMORPG大作，《Vampir：血之繼承者》自去年8月在韓國正式上市以來，便長期盤踞MMORPG市場的領先地位，獲得了廣大玩家的喜愛。希望透過今天的發布會，能讓大家更近距離地感受到《Vampir：血之繼承者》的世界觀與獨特魅力。
此外，活動中的互動問答環節同樣掀起熱烈迴響。為加深與台灣玩家的連結，韓國開發總監親自出題與玩家交流，並準備了多項精緻的遊戲周邊作為回饋。台下玩家反應踴躍，面對各個問題皆爭相舉手搶答。而成功答對者即可獲贈《VAMPIR：血之繼承者》限定好禮，舞台前熱鬧非凡的互動景象，也代表玩家對新作的高度期待。
《VAMPIR：血之繼承者》將於3月11日在台灣、香港和澳門正式上市，現已在Google Play、App Store、Netmarble Launcher (PC端)及官方網站開放事前預約。而預約獎勵因平台不同有所差異，透過Google Play、App Store與Netmarble Launcher預約完成的玩家將於遊戲上市時獲得價值約新台幣3290元的「吸血鬼高速成長禮包」、稀有型態召喚與不滅者肖像碎片；透過官方網站以電子郵件進行事前預約的玩家可獲得稀有武器、稀有防具箱、強化書箱和不滅者肖像碎片B。
《VAMPIR：血之繼承者》由曾打造《我獨自升級: ARISE》、《天堂2：革命》、《二之國：交錯世界》等人氣作品的Netmarble Neo負責開發，集結了主導《天堂2：革命》與《二之國：交錯世界》成功背後的核心開發成員，致力於帶來嶄新且具突破性的MMORPG體驗。
《VAMPIR：血之繼承者》將帶領玩家進入一個非典型的敘事世界，故事核心並非英雄主義，而是圍繞著死亡與復仇的情感展開。透過電影級的手法、強烈且充滿魅惑感的吸血鬼視覺風格，以及大膽的遊戲設計架構——包含將成長導向內容與競爭環境加以區隔——《VAMPIR：血之繼承者》突破傳統框架，重新定義MMORPG體驗。
欲了解更多資訊並進行事前預約，請造訪《VAMPIR：血之繼承者》官方網站 (https://vampirgb.netmarble.com/preorder)，並追蹤官方 YouTube (https://www.youtube.com/@VAMPIRofficial_TC) 與 Facebook (https://www.facebook.com/VAMPIRofficialTC)。
網石集團(Netmarble Corporation)簡介
2000年成立於韓國，網石集團為是全球頂尖的遊戲開發和發行商，透過其擁有知名的商標，並與知名IP所有權者合作，網石致力於於為全球玩家帶來創新且引人入勝的遊戲體驗。作為Kabam、SpinX Games和Jam City的母公司，同時也是HYBE與NCSOFT的主要股東，網石旗下多元的手機遊戲包含《我獨自升級: ARISE》、《七騎士Re:BIRTH》、《RAVEN 2：渡鴉》、《MARVEL未來之戰》與《七大罪：光與暗之交戰》。更多資訊，請參考官方網站 https://company.netmarble.com。
台灣網石棒辣椒股份有限公司(Netmarble Joybomb Inc.)成立於2012年7月，擁有專業的營運、業務、客服及行銷團隊。旗下運營的手機遊戲包含《全民打棒球Pro》及《棒球殿堂》，此外也協助母公司網石集團(Netmarble Corporation)全球版遊戲台港澳地區的行銷與客服，如今已成為台港澳地區遊戲產業的領導品牌，穩坐手機遊戲市場龍頭地位，更多資訊詳見官方網站 http://www.joybomb.com.tw/。
以上訊息由網石集團提供
