韓關稅提高至25％! 許美華：阻擋台美協議的立委都是台灣歷史罪人

國民黨團日前召開「15兆元 換關稅! 台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，不斷攻擊台美關稅談判成果。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）今天宣布由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅稅率從15%提高至25%，震驚韓國。對此，科技專家許美華表示，台灣不是一直說好想贏韓國嗎？現在機會來了！所有阻擋這次台美最惠國關稅協議跟國防預算的藍白立委「都是台灣的歷史罪人」。

許美華在臉書發文寫道：「大家都看到了吧？因為南韓國會拖延擺爛，川普直接把韓國關稅從15%加到25%！去年7/30談好的韓美15%協議，南韓國會拖到現在都還沒通過，川普火大，直接發文點名南韓汽車、木材、藥品和其他所有互惠商品，關稅從15%提高到25%。一早起來收到surprise的南韓青瓦台大驚，李在明已經緊急派特使直飛華府了。」

廣告 廣告

許美華指出：「川普拿南韓祭旗，威嚇效果當然不是只對南韓，也是殺雞儆猴，做給不識相的其他所有人看，包括被藍白掌控的台灣國會。再複習一次，台灣談到的台美關稅協議，條件比南韓還要好。15%不疊加，比照競爭對手日韓歐盟；台灣成為全世界第一個在美國232國安條款下，拿到包括半導體戰略產業的最惠國待遇。」

許美華續指：「更重要的是，之前因為沒有簽FTA、陷入困境的台灣傳統產業，20-25%的高關稅一次通通降到15%，跟日韓拉齊。」並強調：「不用有小叮噹的時光機，我現在就可以告訴大家：『這次台美關稅協議，就是台灣一次拯救傳統產業、半導體再次整軍升級，千載難逢的歷史機遇。』台灣不是一直說好想贏韓國嗎？現在機會來了！」

許美華直言：「這次台美關稅談判，受益最大的傳產族群，自己站出來跟藍白對抗吧；自己的產業自己救，不要等到為時已晚再來哭天搶地，沒有人會同情你們的。至於台灣國會，所有阻擋這次台美最惠國關稅協議跟國防預算的藍白立委，都是台灣的歷史罪人，地獄等著你們。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普殺雞儆猴！對韓祭25%關稅！作家：韓國是雞！猴就交給藍白決定了

川普怨南韓國會沒履行協議、上調關稅！ 韓股早盤開低、官方急派員赴美