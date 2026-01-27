韓關稅遭上調…綠籲藍白支持台美關稅協議 羅友志揭實情

美國總統川普於美東時間26日無預警上調韓國關稅至25％，理由是韓國國會尚未通過與美國達成的貿易協議。對此，資深媒體人羅友志表示，對於川普提高韓國關稅，民進黨果不其然大作文章，但韓國國會現在是執政黨過半，其差距如此之大，比藍白合要強行通過法案還簡單，這樣也可以簡化成「韓國國會沒通過，現在慘了」？

民進黨團幹事長鍾佳濱今（27）日表示，台灣在國際社會上是一個守信的國家，希望盟邦也信守承諾，這樣的國際關係，才是能長久行走於國際社會，呼籲在野黨不要拖延，讓全民安心好過年，期待明年台灣與美國有一片榮景。民進黨立委張雅琳也反問，國民黨與民眾黨認為協議不夠好嗎？應該多去民間走走，了解產業面的看法，大家都非常支持，如果在野黨是站在國家、站在人民這一邊，都應該一起支持。

廣告 廣告

羅友志今天在臉書發文表示，對於韓國國會不通過「對等的」貿易協議，川普氣得揚言加稅25%，民進黨果不其然拿來大作文章，質問藍白「還要卡國防預算」？但這真的很讓人氣餒。他直言，總是拿「要」、「不要」的二分法，加上「你看別人都這樣做」，達成操作「傻子共振」的目的，長久以往，就是現在台灣的淺碟政治生態。

羅友志指出，事實上，韓國國會現在是執政黨過半（共同民主黨165席+支持執政黨18席，反對黨110席），其差距如此之大，比藍白合要強行通過法案還簡單，為什麼不敢通過貿易協議？是因他們怕老百姓生氣，所以由執政黨自己擋協議。他除質疑，如果真的有好好看國際新聞，就會發現韓美貿易協議是對等的，不管核能、晶片等各領域，都是「美國保障韓國XX，韓國才跟美國投資合作XX」，這樣也可以簡化成「韓國國會沒通過，現在慘了」，也感嘆，政治，就是被這些比短影音還短的低認知語言害死的。

【看原文連結】