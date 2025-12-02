韓關稅降至15％ 追溯11月生效

美國商務部長盧特尼克1日宣布，在韓國以立法落實3500億美元對美投資後，美方將把韓國關稅由25％降至15％，追溯自11月1日生效。調整同時把未來半導體及藥品的關稅上限鎖定在15％，使韓國在敏感供應鏈領域與日本及台灣站上同等競爭位置。此舉預料將為韓國車廠節省數兆韓元成本，並降低雙邊貿易不確定性。

盧特尼克透過社群平台表示，由於韓國已採取正式步驟，透過國會立法落實先前提出的赴美戰略投資承諾，包括汽車在內的韓國整體關稅將自11月1日起降低至15％，讓稅率達到與日本和歐盟一致，並同時取消部分航空器零組件關稅。

據悉，韓在11月26日提出配套法案，設立一支特別基金，以支應韓方先前承諾的3500億美元投資。其中2000億美元投入美方指定的戰略產業，另外1500億美元用於美國境內其他建設計畫。資金來源為韓國的海外資產收益與政府在離岸市場發行的債券。

根據美方說法，本次調整亦將以國安理由針對半導體及藥品徵收的關稅上限設定為15％，讓韓國在供應鏈敏感品項上與日本、台灣等亞洲主要競爭者處於平等地位。關稅下調消息預計將於近期刊登《聯邦公報》，屆時才會正式生效。以歐盟為例，類似措施從提案到公布約需一個月，但官員透露韓國相關程序可能加速。

關稅下調對韓國汽車業而言將帶來實質利多，市場亦迅速反映，現代汽車2日收盤股價上漲4.5％，起亞上揚4.2％。分析指出，儘管弱勢韓元依然對收益略有影響，但隨著關稅不確定性消散，投資人對基本面風險的擔憂顯著降低。