韓防長登美航艦 深化同盟決心

記者潘紀加／綜合報導

南韓國防部長安圭伯1月30日訪問日本橫須賀基地，並登上美國航空母艦「華盛頓號」（CVN 73），會晤美國海軍第7艦隊指揮官漢尼芬中將，宣示深化美韓同盟合作決心。

南韓國防部表示，安圭伯與漢尼芬針對美韓聯合防衛作戰議題交換意見，同意持續深化同盟合作、嚇阻潛在威脅；他稍後也參訪艦上設施、聽取簡報，實地了解美軍航艦運作細節。

南韓「韓聯社」報導，安圭伯隨後與日本防衛大臣小泉進次郎會晤，並宣布將重啟日韓海上搜救演習（SAREX）。報導指出，日本海上自衛隊和南韓海軍艦艇，最初是從1999年起搭配合作，想定朝鮮半島近海發生船隻遇難情境，共同提升人道救援任務效能；不過2018年發生南韓軍艦以雷達照射海自巡邏機爭議，雙方關係陷入低潮，該項演習也在2017年第10次舉行後，停擺至今。

廣告 廣告

日韓原規劃去年11月重啟演習，但日方以南韓戰機飛抵竹島（韓稱獨島）進行訓練為由，拒絕讓南韓空軍「黑鷹」特技飛行隊過境加油，雙方齟齬又起，計畫再次延宕。不過去年底兩國防長通話後，已逐步恢復國防交流。

安圭伯登上美航艦「華盛頓號」，並會晤第7艦隊指揮官漢尼芬。（取自南韓國防部臉書）