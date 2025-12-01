韓電商史上最大個資外洩案！ 酷澎恐遭罰超過1兆韓幣

南韓電商平台「酷澎Coupang」近日爆發3370萬筆用戶個資外洩，嫌疑人疑似是已離職的中國籍前員工，且在案發後人已離境，目前案件持續調查中。而根據韓媒報導，酷澎超越過去史上最重大外洩案嚴重度，罰金最高恐被處超過1兆韓幣。

南韓酷澎爆發史上最大用戶個資外洩案，3370萬筆相當於南韓每4名成年人中，就有3人個資遭曝光，幾乎全體用戶都遭殃，且外洩資訊不只用戶姓名、地址等，甚至還有部分用戶的玄關大門密碼，嚇得不少人停用酷澎。

調查顯示，嫌疑人疑似是曾任職酷澎的中國籍員工，且已在案發後離境，目前南韓警方已著手調查，也接獲酷澎提出的告訴狀，酷澎執行長朴大俊則在11/30鞠躬向受害用戶以及國民表示真誠歉意，強調公司將儘快查明事因。

至於酷澎台灣表示，調查後沒有證據顯示台灣的消費者資料外洩問題，但也將持續追蹤。

而此次酷澎3370萬筆用戶外洩，數量龐大，已超越過去韓國SK電訊用戶外洩案2324萬名用戶，當時SK被罰史上最重1348億韓元（約台幣28.8億）罰款，根據韓媒指出，2023年南韓修訂《個人資訊保護法》規定，若企業違反相關法律，可以被處以最多相當於銷售額3%的罰款，酷澎今年前三季度累計銷售額為36.3兆韓元，減去與外洩案無相關的業務部門業績等，銷售額為31兆韓元，若以年計算，潛在罰款恐達1.2兆韓元（約256億台幣）。

