韓電商史上最大個資外洩案！ 酷澎恐遭罰超過1兆韓幣
南韓電商平台「酷澎Coupang」近日爆發3370萬筆用戶個資外洩，嫌疑人疑似是已離職的中國籍前員工，且在案發後人已離境，目前案件持續調查中。而根據韓媒報導，酷澎超越過去史上最重大外洩案嚴重度，罰金最高恐被處超過1兆韓幣。
南韓酷澎爆發史上最大用戶個資外洩案，3370萬筆相當於南韓每4名成年人中，就有3人個資遭曝光，幾乎全體用戶都遭殃，且外洩資訊不只用戶姓名、地址等，甚至還有部分用戶的玄關大門密碼，嚇得不少人停用酷澎。
調查顯示，嫌疑人疑似是曾任職酷澎的中國籍員工，且已在案發後離境，目前南韓警方已著手調查，也接獲酷澎提出的告訴狀，酷澎執行長朴大俊則在11/30鞠躬向受害用戶以及國民表示真誠歉意，強調公司將儘快查明事因。
至於酷澎台灣表示，調查後沒有證據顯示台灣的消費者資料外洩問題，但也將持續追蹤。
而此次酷澎3370萬筆用戶外洩，數量龐大，已超越過去韓國SK電訊用戶外洩案2324萬名用戶，當時SK被罰史上最重1348億韓元（約台幣28.8億）罰款，根據韓媒指出，2023年南韓修訂《個人資訊保護法》規定，若企業違反相關法律，可以被處以最多相當於銷售額3%的罰款，酷澎今年前三季度累計銷售額為36.3兆韓元，減去與外洩案無相關的業務部門業績等，銷售額為31兆韓元，若以年計算，潛在罰款恐達1.2兆韓元（約256億台幣）。
責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
傳瑞幸將進駐「APP恐洩個資」？龔明鑫：會要求遵守國內規定
詐騙新招！自稱台電「電費帳單算錯可退款」專家：點連結恐個資外洩
韓國酷澎3370萬用戶個資外洩 中國籍員工涉案「人已離境」
其他人也在看
知名電商「酷澎」出事了！3370萬筆顧客個資外洩 疑中國員工涉案
即時中心／高睿鴻報導 知名電商平台「酷澎（Coupang）」，不僅是南韓龍頭等級企業，在台灣也相當知名，許多「網購族」都會使用該網站瀏覽、購買各種商品。但最近卻驚傳，該平台爆發大規模個資外洩事件，公司已出面坦承，至少3370萬筆顧客帳戶資料遭到外洩，創下南韓電商史上最慘重案例；所幸，「酷澎台灣」發布新聞稿指，台灣用戶沒有受到影響。南韓方面，公司也已通報主管機管，調查程序隨即展開。民視 ・ 1 天前
別再使用「弱密碼」！最易被破解20組組合曝
[NOWnews今日新聞]專門追蹤外洩憑證和網路威脅的網路安全公司NordPass和NordStellar，近日表示，儘管已有新的防範工具和更完善的教育資訊提醒使用者，太常見的「弱密碼」會讓駭客快速入...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
別懷疑！美國最常見密碼就是「它」，資安專家吐槽：年輕世代和老人一樣偷懶
生活在現代網路世界的我們，各種類型的帳號、網站或平台，都需要設置一組密碼，一方面擔心遭駭客入侵輕鬆破解、另一方面還憂慮，密碼種類如過於複雜，最終受傷的反倒是自己。幾乎人人手握十多組、甚至幾十組各式密碼的今天，資安企業也整理出一份「最常見弱密碼」排行榜，此次特別針對美國本土用戶，讓大家知道、到底這些美國人會優先選用哪種簡單易記的密碼？《福斯新聞》引述兩家資安企......風傳媒 ・ 1 天前
韓國酷澎3370萬用戶個資外洩 中國籍員工涉案「人已離境」
韓國電商酷澎Coupang爆發3370萬個用戶個資外流案，據韓聯社30日報導，資料外洩非遭駭客攻擊，疑為公司內部的中國籍員工所為，目前人已離職並離境。報導指出，首爾警察廳25日接獲酷澎提告，針對個資外台視新聞網 ・ 1 天前
韓國酷澎資安危機！驚爆3370萬帳號外流 「幾乎所有客戶個資遭竊」官方道歉證實了
電商韓國酷澎（Coupang）今（29日）正式宣布，近期發生的資安事件影響範圍遠超過先前通報，確認共有3,370萬個帳號個資外流，幾乎等同所有客戶資料遭到未經授權存取。消息一出，引發外界高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
陸6G技術重大進展！2035年或實現規模化商用
大陸6G技術研發取得重大進展，工信部宣布已完成第一階段技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備。《央視新聞》探訪江蘇南京紫金山實驗室，科研人員正在開展6G關鍵技術的試驗驗證，展示太赫兹通信系統等核心技術突破，預計2030年啟動規模組網，2035年實現全面商用。中天新聞網 ・ 7 小時前
Galaxy S27 Ultra 影像硬件恐停滯不前，未來三年亦可能毫無寸進
文章來源：Qooah.com Samsung 在 Galaxy S27 Ultra 上或將不再採用原計劃的 1/1.1吋大型圖像傳感器，而可能繼續沿用自 S23 Ultra 以來所使用的 ISOCELL 傳感器規格。這意味著，預計在2027年初發佈的S27 Ultra，其主鏡硬件規格可能仍與2023年推出的 S23 Ultra 保持一致，在傳感器層面缺乏實質性更新。 這一決策可能使 Samsung 在未來幾年面臨主鏡硬件升級滯後的局面。甚至有預測認為，類似策略或將延續至後續的 S28 Ultra 乃至 S29 Ultra 機型，從而導致 Samsung 旗艦在鏡頭這一關鍵硬件上逐漸失去競爭優勢。 值得注意的是，Sony 近期已正式發佈型號為 LYTIA-901 的新型圖像傳感器。該傳感器擁有2億像素和 1/1.12吋的大底設計，單像素尺寸為 0.7μm，並支援先進的四拜耳編碼及16合1像素合併技術。據 Sony 介紹，該產品已進入量產階段，並借助AI重排技術有效提升了暗光環境下的成像品質。 長期以來，Samsung 憑借自研的2億像素傳感器在高階機型中佔據優勢，而 Sony 新傳感器的Qooah ・ 16 小時前
當彰化彭于晏不是夢！Google推出匿名留言功能 設定教學一次看
許多人遇到「很雷」的餐廳或店家時，會到Google Maps留下一星負評，卻又擔心遭到店家「肉搜」。Google近日針對 Maps更新評論功能，正式推出「匿名評論」制度，使用者可自訂暱稱與頭像匿名留言，不僅提升隱私，也鼓勵更多人放心提供真實回饋，未來評論區恐將出現許多有趣暱稱。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
iPhone 17e 設計大改，最便宜的「動態島」搭載 A19 處理器
文章來源：Qooah.com 近期，有博主展示了一組 iPhone 17e 的外觀渲染圖，整體造型與 iPhone 17 接近，只不過後置為單鏡。預計 iPhone 17e 將在明年上半年發佈，是 iPhone 17 系列中最具性價比的一款機型。 iPhone 17e 將採用 iPhone 16 是同款的 6.1吋屏幕，依然為 60Hz 刷新率。與上一代最大的改動在於擯棄了劉海屏設計，採用靈動島設計。代表著從 iPhone 17 系列開始，Apple 的劉海屏設計成為歷史。 規格方面，預計 iPhone 17e 會搭載最新一代 A19 處理器，但是 GPU 核心可能會縮減，用於與標準版 iPhone 17 區別開來。 售價方面，iPhone 17e 售價可能與上一代一致，售價 HK$5099起。主要吸引 iPhone 11 等舊款裝置的用戶替換。 iOS 系統仍然有著流暢性優勢，預計 iPhone 17 可以維持未來2-3年的流暢使用，對於性能要求不高的用戶吸引力較高。Qooah ・ 16 小時前
iPhone 17舊換新、遠傳最高折4萬 Logitech G攜手WeMo打造電競騎士任務
遠傳今（1）日推出「Apple年終壓軸鉅獻」，集結iPhone 17系列、Apple Watch、iPad全系列優惠，從指定資費加碼、新購優惠、舊換新折扣、配件折扣到加值服務最高4個月免費用。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
以iPhone 17 Pro拍攝的友情短片《A Critter Carol》一天破520萬次觀看
Apple 公司在感恩節期間上架了一個非常輕鬆可愛、又別具意義的節慶短片《A Critter Carol》，主軸圍繞在「意想不到的友情」，全片以 iPhone 17 Pro 拍攝完成，由擅長描繪故事情節的澳洲廣告導演Mark Molloy 操刀，在短短的 3 分鐘內，拍出溫馨又珍貴的「友情」。壹哥的科技生活 ・ 8 小時前
中企秀數百機器人列隊被疑假片 「一鏡到底還原真相」
中國機器人公司優必選（UBtech）日前發布一段視頻，數百台Walker S2人形機器人整齊列隊於倉庫內，這些機器人齊齊...世界日報World Journal ・ 3 小時前
Perplexity敲警鐘！AI搜尋新創App下載量雪崩80%：為何黃仁勳曾誇獎好用，現在卻留不住用戶？
Perplexity 近六週下載量據傳下滑 80%，引發 AI 社群關注。為何曾經被黃仁勳誇獎好用的AI搜尋，現在卻「前途無亮」？數位時代 ・ 8 小時前
瑞幸咖啡點餐APP搜集敏感資訊？龔明鑫：要求符合個資法
網傳中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee)12月將登台，民進黨立委邱議瑩今天(1日)在立法院點名瑞幸咖啡在美國要求下載APP點餐，但其APP卻要求提供許多個資、敏感資訊。對此，經濟部長龔明鑫強調，會要求符合台灣個資法規範，並要求將個資留在台灣。 順昱控股公司在官網上披露首家旗艦店門市預計2025年12月登場，並在人力銀行網頁刊登招募咖啡店門市店長及副店長、咖啡師的訊息，且其官網菜單頁面中，多項飲品圖示皆有中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡的麋鹿標誌及「Luckin Coffee」字樣，引起各界關注瑞幸咖啡是否登台。 經濟部先前表示，沒有收到瑞幸咖啡申請來台投資，瑞幸若要透過代理商引進，只要有營業事實，經濟部將主動了解其代理過程是否合乎規範。 民進黨立委邱議瑩1日在立法院經濟委員會質詢指出，瑞幸咖啡在美國要求點餐須下載專屬APP，這與掃描QR Code的方式不一樣，其APP要求搜集個人資料、聯絡方式、交易紀錄、電子郵件、定位、簡訊，還有網頁瀏覽記錄等敏感資訊，已經超出買賣一杯咖啡所需資訊，她並希望經濟部能密切掌握瑞幸咖啡登台的個資議題。 對此，龔明鑫回應，目前仍沒有收到瑞幸中央廣播電台 ・ 6 小時前
文總《匠人魂》揭露飛天遁地電信匠人 捍衛全台每格訊號的守護者！
登高攀爬檢修電桿，深入地底逡巡管道，從人孔蓋向上遙望穹頂的光亮就是他們的一方天...信傳媒 ・ 1 天前
韓國酷澎傳「3370萬筆個資遭外洩」 酷澎台灣急回應
電商平台酷澎（Coupang）昨（29日）爆出資安問題，驚傳用戶資料外洩，內容包括姓名、電話、地址等個資，外洩數量更高達3,370萬筆帳號。消息曝光後，也讓台灣用戶憂心，對此，酷澎台灣也緊急發出聲明。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
酷澎台灣：沒有證據顯示台灣消費者資料外洩
（中央社記者潘智義台北29日電）韓國酷澎（Coupang）今天表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個。酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩，將持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。中央社 ・ 1 天前
韓國酷澎3370萬筆個資外洩 酷澎台灣急發聲明
南韓網購平台酷澎（Coupang）近日爆發資安事件，約3370萬筆用戶資料外洩，內容包括姓名、電話、地址等個資，消息曝光後引爆南韓用戶不滿，台灣使用者也很擔心受害；對此，酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示台灣用戶遭波及，將持續對此事件進行調查。中時新聞網 ・ 1 天前
新加坡加強中學校園手機禁令力度：非授課時段亦不可使用智能裝置
為保證學生身心健康，新加坡教育部日前宣布將為現行的中學校園手機禁令引入加強措施，從 2026 年 1 月起，學生在校期間必須將手機、平板、手錶等智能裝置存放在指定區域或書包內。Yahoo Tech ・ 2 小時前
vivo X300 實拍動手玩 小尺寸手機也能拍出旗艦水準？
近幾年智慧手機越做越大，但仍有不少使用者偏好輕巧尺寸。只是大家心裡難免會有疑問：小手機真的能拍得和旗艦一樣好嗎？vivo 今年推出的 vivo X300，試著給出不同答案。這款重新點子生活 ・ 1 天前