韓電商酷澎台負責人傳辭！「上任不到1年」業者回應曝

生活中心／徐詩詠報導

過去被視為「亞洲 Amazon」的韓國電商酷澎（Coupang），日前因資安問題，導致千萬筆個資外洩。對此，韓國警方也介入並搜查酷澎總部辦公室，執行長朴大俊（Park Dae-jun）也請辭負責。不過，酷澎除了韓國端出問題外，稍早傳出台灣市場負責人卡爾瓦（Sandeep Karwa）閃電辭職，距離到任僅不到一年時間。

根據《鏡週刊》報導，從今年6月起在社群上，出現不少酷澎以高薪招攬短期揀貨員應戰的消息，當時被外界視為酷澎仍有持續訂單，不過到了雙12檔期，卻未再聽聞短期人力招募的訊息。業內人士指出，雙12檔期市場本來就比雙11冷，加上韓國方面的資安與內控議題，導致連帶影響消費者對酷澎品牌的信賴與業績表現。

韓國電商酷澎台灣負責人驚傳辭職！「上任僅不到1年」業者回應曝光

知情人士指出，卡爾瓦操作靈活「但不熟捻台灣市場」。（圖／美聯社提供）





近期更傳出卡爾瓦離職，不具名供應鏈廠商指出，對方是操作靈活，「但不熟捻台灣市場」的台灣市場負責人。對此，台灣酷澎官方回應：「由各部門主管組成的營運委員會持續提供整體性的策略指引與決策支持。各項業務運作均維持正常並獲得充足資源支援，未來也將進一步推動酷澎在台灣市場的長期、穩健發展。」





卡爾瓦的linkedin頭銜仍為酷澎台灣市場負責人。（圖／翻攝linkedin）









原文出處：韓國電商酷澎台灣負責人驚傳辭職！「上任僅不到1年」業者回應曝光

