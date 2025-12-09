韓電子入境卡寫「中國台灣」！他：禁韓團？

▲韓國電子入境卡申報系統將我國出發地標示為「中國（台灣）」，民進黨立委王定宇不滿開嗆，要讓韓國政府知道代價。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 韓國電子入境卡申報系統將我國出發地標示為「中國（台灣）」，引發國人及韓國友台人士反彈，儘管外交部已持續交涉反應，但目前仍未獲得更正。民進黨立委王定宇不滿開嗆，要讓韓國政府知道代價，讓粉專「政客爽」今（9）日酸問，「要禁韓團嗎？」

針對韓國電子入境卡申報系統將我國出發地標示為「中國（台灣）」一事，王定宇痛批，「韓國政府執迷不誤，要讓他們知道代價！」；對此，政客爽直呼，「民進黨政府快聽王定宇的話硬起來吧！」

政客爽狠酸，「要禁韓團嗎？或者是高雄巨蛋開演唱會改收費，不給他們免費了，畢竟高雄是世界頂級的城市，又不用靠免費來吸引巨星；還是禁泡菜？斷航？類比小紅書把韓國APP都封鎖？」

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「我只知道，喝醉酒後要找代駕」、「其實，沒那本事，別放聲，比較不會被笑」、「什麼代價？做出來讓大家看看」、「政客幹話王」、「敢講就不要縮喔，我想看看血流成河的大場面！」、「代價：一怒之下，怒了一下」。

外交部亞太司副司長劉昆豪今（9）日表示，台韓貿易上存在巨額逆差情形，顯示兩國關係仍有不對等之處；外交部除呼籲外，也全面檢視與韓國政府關係，同時研擬可行方案中，呼籲韓方應儘速更正錯誤標示，避免傷害台灣民眾情感。

