韓電子入境卡標惹議卻拒改！港媒揭背後真相

▲韓國在電子入境申報單稱呼我國為「中國（台灣）」。（圖／翻攝自電子入境申報網站）

[NOWnews今日新聞] 韓國電子入境申報系統（E-Arrival Card）自今年2月啟用，將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，我國總統賴清德與外交部陸續表態反彈，但韓國外交部僅回應「維持一貫增進韓台之間非官方實質合作的既有立場」，並未作出調整。對此，有港媒指出，中國可能會提供選擇性的讓步，像是鬆綁限韓令，以獎勵韓國在台灣議題上的立場。

根據《南華早報》報導，中韓關係回暖，中國國家主席習近平10月下旬對韓國進行國是訪問，這是他11年來首度訪韓，緊接著中國商務部長王文濤與韓國產業通商資源部部長金正官在12月12日達成共識，雙方同意加速推進自由貿易協定（Free Trade Agreement，FTA）第2階段談判。該行動旨在結束多年停滯狀態，擴大在服務、投資與金融領域的合作。

中韓兩國於2015年12月簽署了第一階段FTA，並承諾擴大後續談判，但因市場開放範圍與經濟利益衝突等分歧，談判進展隨後陷入僵局。特別是2017年韓國部署美國「終端高空防衛系統」（THAAD）後，雙邊緊張情勢加劇。北京反對該飛彈防禦系統，並引發對韓國娛樂產業的非正式封殺。然而，中韓多年的緊張局勢，如今隨著地緣政治版圖改變，也跟著鬆動產生變化。

中韓關係回暖 政治經濟現新局

經濟學人智庫（EIU）資深中國經濟學家徐天辰表示，「動能正在集結。對中國而言，升級版的FTA將使韓國繼續留在其供應鏈生態系中，並鞏固中國作為自由貿易倡導者的形象」。徐天辰指出，中國需要向外國投資者展示其依然「門戶開放」，以應對資本外流和經濟成長放緩的挑戰。

另一方面，如果首爾政府在台灣等政治敏感議題上保持一致立場，並持續營造積極的雙邊氣氛，中國可能會提供選擇性的讓步。韓國在電子入境卡一事上的對台立場，與日本的立場形成鮮明對比，紐約諮詢公司Park Strategies資深副總裁金成恩（Sean King，音譯）表示，「北京可能會尋求獎勵表現順從的韓國，同時對東京實施報復。因此，對於中國的樂迷來說，情況可能是『Blackpink 進場，濱崎步出局』」。

不過首爾仍須在與華府的關係間取得平衡。金成恩指出，「李在明不會希望因推動與中國更深層的貿易聯繫，而危及他與美國總統川普達成的默許貿易休戰及核動力潛艦協議」。

