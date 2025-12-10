韓電子入境卡標示「中國 (台灣)」將禁韓團？ 李遠：韓國人能區隔台灣、中國

▲ 圖／華視新聞

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

韓國電子入境卡將我國出發地標示為「中國 (台灣)」，引發熱議，民進黨立委王定宇更喊「應思考對韓國採取更強烈的因應措施」，引來不少人猜是要禁韓團、韓星？對此，文化部長李遠今(10)日受訪表示，韓國人對台灣的興趣，在這兩年非常高，認為他們能夠區隔台灣和中國，也相信許多國家都清楚兩地文化的差別。

李遠表示，就文化部立場來講，台灣跟韓國之間的文化上的交流比過去多很多，像文策院才剛剛跟韓國最大的集團簽約拍影視作品，而且是以台灣為主的影視作品。在文學方面，也看到大量台灣文學作品取代來自中國的文學作品，翻譯成韓文，「所以韓國人對台灣的興趣，在這兩年非常的高，他們也非常能夠區隔台灣就是台灣，中國就是中國」。

李遠也說，就產業立場來講，文化部會盡量讓台灣的文化出去，產生文化外交，相信很多國家都非常清楚，台灣跟中國文化的差別，文化部最大的功能，盡量把台灣文化做出主體性和特色，去跟中國區隔，大家自然知道中國不是台灣，台灣也不是中國。

