韓電子入境卡標「CHINA（TAIWAN）」 韓國外交部：會持續協商

韓國電子入境卡系統將台灣標示為“CHINA （TAIWAN）”，外交部呼籲韓國政府儘速更正錯誤標示。（示意圖／翻攝自unsplash）

外交部3日表示，近日陸續接獲國人反映，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統的「出發地」欄位及「下一目的地」欄位中，把台灣錯誤標示為“CHINA （TAIWAN）”，引發民眾不滿，外交部透露已多次向韓方表達嚴正關切並交涉。對此，韓國外交部5日表示，會綜合考量各種層面因素，持續與相關單位協商。

近日不少前往韓國旅遊的民眾反映，在韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統上，「出發地」與「下一目的地」欄位都把台灣標示為 “CHINA （TAIWAN）”，就連給台灣人的外國人登錄證上的國籍也都標示為“CHINA （TAIWAN）”，認為這樣的標示會讓台灣旅客在填寫資料時感到疑惑。對此，外交部與駐韓代表處表示，已多次向韓方提出嚴正關切並交涉，要求迅予更正。

根據《中央社》報導，韓國外交部今日表示，韓國政府仍維持與台灣進行非官方合作的一貫立場，會綜合考量各種層面因素，與相關單位持續協商此問題。

