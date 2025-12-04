韓電子入境卡矮化台灣 陳冠廷：絕非技術問題！兩岸互不隸屬

民進黨立委陳冠廷。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 韓國今年2月起正式施行電子入境卡（E-Arrival Card），近日卻被發現系統在「出發地」與「下一目的地」欄位中，將台灣錯誤標示為「China (Taiwan)」，引發台灣旅客與社會普遍不滿。對此，民進黨立委陳冠廷今（4）日嚴正表示，台灣是主權獨立的實體，與中華人民共和國互不隸屬，韓方此一標示方式無論在事實、法律或人民情感上，都完全不能接受。

陳冠廷指出，同一份電子入境卡的「國籍」欄位可以選填「Taiwan」，但在其他欄位卻被迫只能選擇「China（Taiwan）」，系統內同時還出現「China P.R.」等選項，前後矛盾，顯示制度設計本身即欠缺對台灣地位的正確認知。

他表示，若僅從憲政體制的國號角度來看，有人可能認為這種標示尚可解釋，但在當代國際政治與話語權現實下，「China（Taiwan）」將被普遍解讀為台灣隸屬中國，對台灣主體性相當不利，因此台灣對此沒有接受空間。

陳冠廷強調，此事絕非單純技術問題，而是牽涉主權與國家地位的政治問題。韓國是台灣旅客最常前往的國家之一，雙方人民往來密切，且在印太安全與經貿上均有高度合作。他指出，正因如此，台灣將韓國視為民主夥伴，更不能容忍韓國政府在官方系統上出現矮化台灣的標示。

他重申，台灣長期主張「中華民國台灣是主權獨立國家、兩岸互不隸屬」，任何將台灣納入中國框架下的文字或呈現方式，不論是「China（Taiwan）」或其變形，都會被視為替北京的一中框架背書，不但無法區分台灣與中國，還可能造成誤解。

陳冠廷並舉例，日本近日開放在日台灣人可將戶籍資料標示為「台灣」，指出民主國家完全可以在不違背其對外政策的前提下，以更尊重人權與認同的方式處理國籍與地區標示。他強調，台灣作為主權獨立的實體，理應在國際往來中獲得最基本的尊重。

