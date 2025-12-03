韓電子入境卡系統列「中國台灣」 外交部出手：嚴正要求更正

韓國政府推出線上入境申報系統，不過有許多民眾赴韓旅遊時，發現韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」與「下一目的地」欄位竟將台灣列示為「 CHINA （TAIWAN）」。外交部今（3）日表示，近期陸續接獲國人反映，已與我國駐韓代表處向韓國政府嚴正關切，要求迅速更正，並重申中華民國台灣是主權獨立國家，不過遺憾韓方至今仍未正面回應。

外交部嚴正回應，此一列示不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，以及對於韓國政府此一不友善列示感到不滿及失望，外交部及我國駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，然而韓國政府迄仍未正面回應，對此甚表遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法與作法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

外交部說，韓國是台灣旅客最常前往的國家之一，台灣十分珍視與韓國人民之間的深厚情誼。但韓方電子入境卡現行標示我國的方式不僅明顯屬於與事實不符的錯誤，也使我國旅客在入境程序上遭遇不必要困擾，更傷害台灣民眾情感。呼籲韓國政府儘速更正電子入境卡對我國的錯誤標示，在獲更正以前，我國仍將持續與韓方溝通，為國人權益盡最大努力。

責任編輯／馮康蕙

