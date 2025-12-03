韓電子入境卡系統顯示「中國台灣」！外交部回應了

政治中心／李明融報導

外交部近期接獲民眾反應，指南韓電子入境卡（E-Arrival Card）在「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為「CHINA（TAIWAN）」。對此，外交部及我國駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，目前南韓政府尚未做出正面回應，外交部表示「我方甚表遺憾」。

有民眾發現，南韓電子入境卡「出發地」欄位及「下一目的地」顯示「CHINA （TAIWAN）」。（圖／翻攝自Korean e-arrival card）

外交部對於誤植一事，深表遺憾且要求更正。（圖／翻攝自Korean e-arrival card）

日前有民眾反應，發現韓國電子入境卡「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國顯示為「CHINA （TAIWAN）」，但在基本資料欄位中「國家／地區」欄位就顯示正確的「TAIWAN」選項，疑似是誤植。對此，外交部表示，近期有陸續接獲國人反應上述情形，強調此一列示不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，「對於韓國政府此一不友善列示感到不滿及失望」，外交部和我國駐韓代表處已多次向南韓政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，至今南韓政府依舊尚未做出正面回應，我方對此甚表遺憾。

外交部指出，南韓是台灣旅客最常前往的國家之一，希望能儘速更正電子入境卡對我國的錯誤標示。（示意圖／民視新聞資料照）

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的言行，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。外交部表示，南韓是台灣旅客最常前往的國家之一，台灣十分珍視與南韓人民之間的深厚情誼，但韓方電子入境卡現行標示台灣的方式不僅明顯屬於與事實不符的錯誤，也使台灣旅客在入境程序上遭遇不必要困擾，更傷害台灣民眾情感。外交部呼籲南韓政府儘速更正電子入境卡對我國的錯誤標示，在確定更正以前，我國仍持續與韓方溝通，為我國人權益盡最大之努力。

