韓電子入境卡「中國（台灣）」未改 外交部撂話：全面重新檢視與韓關係

外交部劉昆豪今日表示，近期我方除了要求韓國盡速更正，也注意到雙方貿易存在巨額逆差，外交部全面重新檢視與韓國政府的關係，正在研議可行的因應方案。（本刊資料照）

近期有民眾反映，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中「出發地」及「下一目的地」欄位，將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」，外交部回應，已多次抗議但韓國政府至今未改。外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今（9日）表示，近期我方除了要求韓國盡速更正，同時注意到雙方存在巨額貿易逆差，外交部會全面重新檢視與韓國政府的關係，正在研議可行的因應方案。

針對韓國政府遲遲未將台灣在其電子入境卡系統正名，劉昆豪今日在外交部例行記者會上表示，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來均交流密切，我方也正視台韓數十年的情誼，但對於不當稱呼表達嚴正關切，要求應以最快速度改進外，外交部也注意到，台韓貿易上存在巨額逆差，顯示兩國關係仍有不對等之處。

劉昆豪說，外交部已促請韓國政府就電子入境卡不當稱呼一事改正，同時全面重新檢視與韓國政府的關係，研議可行的因應方案中。

劉昆豪說，外交相信韓方已充分理解台灣的訴求及立場，希望韓方基於民間長久以來的友好關係，改正不當稱呼等舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實，更呼籲韓國政府盡快與台灣共同為進一步促進雙方關係而努力。

