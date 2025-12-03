韓電子入境「台灣列入中國」！外交部出手了

▲外交部駐韓代表處已多次要求韓國政府更正，不過韓方迄今仍未正面回應。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 許多民眾近日前往韓國旅遊時，都發現了韓國的電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，包括「出發地」欄位，以及「下一目的地」欄位，皆將台灣錯誤列示為 「CHINA（TAIWAN）」，引發輿論熱議，不少人也紛紛向相關機構反映。對此，外交部表示，駐韓代表處已多次要求韓國政府更正，不過韓方迄今仍未正面回應，我方甚表遺憾。

外交部指出，此一列示不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，以及對於韓國政府此一不友善列示感到不滿及失望。外交部及駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，然而，韓國政府迄仍未正面回應，外交部甚表遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法與作法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

外交部提到，韓國是台灣旅客最常前往的國家之一，台灣十分珍視與韓國人民之間的深厚情誼，但韓方電子入境卡現行標示我國的方式，不僅明顯屬於與事實不符的錯誤，也使台灣旅客在入境程序上遭遇不必要困擾，更傷害台灣民眾情感。

最後，外交部呼籲，韓國政府儘速更正電子入境卡對台灣的錯誤標示，在獲更正以前，我國仍將持續與韓方溝通，為我國人權益盡最大之努力。

