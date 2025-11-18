韓青壯年「躺平族」達76萬人 與父母同住「袋鼠族」也增
隨著南韓就業環境越來越艱難，不少南韓青壯年歷經找工作不順利後，最後竟選擇放棄求職，淪為不工作也不求職的躺平族。以20歲、30歲世代的人來看，今年總計來到了76萬人，比去年同期還多了1.6萬人。而且特別是大都市的房價、房租都在上漲，30歲還與父母同住的南韓袋鼠族，近年也出現增加趨勢。
南韓青壯年就業困境日益嚴重，37歲的全先生成為這個社會現象的縮影。他居住在首爾一間小套房中，沒有正職工作，生活極為節儉，甚至已兩年不用手機和網路。儘管他花了17年時間讀大學、服兵役和準備律師國考，最終仍未能成功就業。南韓全國數據顯示，不工作也不求職的20至30歲青壯年人數已達76萬人，創下歷史新高，而首爾房價所得比更需要14年「不吃不喝」才能購屋，使年輕人面臨就業、婚育和住房的三重壓力。
全先生的日常生活極為節儉，他表示平時早上都自己料理，會煮義大利麵或是用鍋子加點蔥和油炒飯。他家中的家具與食材，有些是免費的或來自二手商店，而房租這項最大開銷則由父母負擔支付。全先生甚至已經兩年不使用手機，現在也沒有使用網路。
全先生的處境並非個案。他和許多南韓青壯年一樣，都面臨求職困難的問題。他讀了10年大學、服了2年兵役，再花5年準備律師國考但最終落榜，等於37歲還未正式進入社會。首爾國立大學教授徐有玄認為，這凸顯了社會的焦慮，社會階梯已經越來越難爬且正在消失。當年輕人無法融入那些經濟狀況非常穩定的同儕，他們的思考方式開始改變，因為未來已不再光明。
南韓大都市的求職環境競爭激烈，多數人把進入大企業或通過國考當作唯一目標，一旦面試失利或落榜，很容易選擇放棄求職。韓聯社報導，青年就業人數已連續第18個月下降，尤其30多歲處於休息不工作的人數創下了歷史新高。根據南韓國家數據局資料，截至今年8月，非經濟活動人口中不工作也不打算求職的人達264萬人，較去年同期增加7.3萬人。其中20歲、30歲世代總計76萬人，比去年同期多了1.6萬人。特別是30多歲族群，不工作不求職的人達到33萬人，創下開始統計以來的最高紀錄。
在這76萬名不工作也不求職的20、30歲青壯年中，不願投入職場的理由包括：求職時感到疲憊、勞動市場職缺與能力不符、因工作倦怠選擇休息、或與健康因素有關。隨著大企業越來越傾向招聘經驗豐富的員工，不定期且非公開的招募趨勢，使得20多歲族群就業情況更加嚴峻。
求職越來越困難，南韓年輕人逐漸放棄結婚生子，即便真的成家，想在首爾買房也難如登天。根據南韓國土交通部公布的2024年房價所得比，一個家庭需要「不吃不喝」14年才能買上首爾的套房。建國大學不動產系教授李賢碩表示，房價上漲、貸款監管收緊，購屋變得越來越難，這種情況在短期內勢必會繼續，因此需要解決方案。
即便只是想租一套小套房，在首爾也越來越不容易。韓聯社指出，在租屋市場中，全租改為月租的現象日益明顯，每月租金漲幅也相當顯著。上個月首爾月租金漲幅達到創紀錄的0.53%。就業困難加上房租、房價飛漲，也導致越來越多南韓年輕人與父母同住成為「袋鼠族」。在OECD國家中，南韓20多歲袋鼠族比例最高，30歲袋鼠族甚至有增加趨勢，南韓青壯年的困境持續上演。
