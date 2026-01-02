韓青瓦台宣布：韓中領導人會談敲定5日北京舉行

2025年11月1日，出席APEC峰會的中國領導人習近平在慶州與地主國南韓總理李在明進行元首會談。 圖：翻攝新華社（資料照片）

[Newtalk新聞] 韓國總統府青瓦台今（2）日宣布，韓國總統李在明與中國領導人將於5日在北京舉行雙邊會談。此會談為李在明就任總統後首次正式訪華期間的重頭戲，希望進一步鞏固韓中戰略夥伴關係。

據青瓦台發言人透露，韓中領導人會談預計於5日在北京進行，雙方將就供應鏈穩定、投資合作、經貿往來以及朝鮮半島局勢等議題深入交換意見。此前，兩國領導人曾在2025年10月底於慶州APEC峰會期間實現會晤，時隔僅兩個月再度面對面，顯示韓中關係正加速回暖。

廣告 廣告

李在明訪華行程已公布，其國事訪問將從1月4日起展開，至7日結束。整體安排包括：4日至6日在北京與中國領導人會談、出席國宴及旅華韓僑座談會等活動；6日至7日轉往上海，參觀大韓民國臨時政府上海舊址，並推動兩國創業及風投領域合作。值得注意的是，2026年適逢韓國獨立運動家金九誕辰150周年暨大韓民國臨時政府上海舊址設立100周年，具有特殊歷史意義。

此次訪問將由三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等逾200名韓國財閥領袖隨行，凸顯經貿合作為韓中關係核心動能。青瓦台強調，此行旨在讓韓中關係發展成果更切實惠及兩國民眾，並在全球不確定性加劇的背景下，共同維護區域供應鏈穩定與和平繁榮。

分析人士指出，李在明上任後採取務實平衡外交，積極修復尹錫悅時期受損的對華關係。此次會談不僅是元首外交的延續，也為2026年中國主辦APEC領導人非正式會議奠定基礎，預料將為韓中全面戰略夥伴關係注入新動力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

楊宏基觀點》美國「黃金艦隊」計畫對軍力、時程、數量與費用對海上霸權影響評析

韓國必打卡景點ARTE MUSEUM將進駐高雄！董座10年試錯終於走對路 把沉浸式美術館開遍全球