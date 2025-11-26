韓音樂劇《我的遺願清單》紅到台灣！洪暐哲詮釋絕症少年追夢

洪暐哲飾演身患絕症、仍想完成「人生100項遺願清單」的少年海齊。（C MUSICAL提供）

韓國人氣音樂劇《我的遺願清單》台灣中文版登場，洪暐哲飾演身患絕症、仍想完成「人生100項遺願清單」的少年海齊，將和一位剛從矯正學校出來、對人生失去希望的少年宋子烈（劉子銓飾）同行，踏上重新認識「活著」意義的旅程。

洪暐哲此次挑戰音樂劇演出，他表示：「在排練過程中，感覺自己像真的活進角色裡，每次唱〈My Bucket List〉時都會想到自己想完成的夢。」劉子銓則在戲劇作品後再次突破自我：「這部戲雖然談死亡，但讓我更珍惜活著的每一天。」

廣告 廣告

音樂劇《我的遺願清單》台灣中文版登場。（C MUSICAL提供）

劉子銓（左）、洪暐哲合作音樂劇《我的遺願清單》。（C MUSICAL提供）

首次合作的洪暐哲及劉子銓，被問到自己有沒有什麼想完成心願時，洪暐哲說：「我現在最想做的一件事，想帶家人去一趟沒有鬧鐘沒有規劃的旅行，想每天睡到自然醒。」他也因為在排練《遺願清單》的過程中，深刻感受到劇中角色面對生命的態度，「有些事不是要多宏大，而是如果現在不做，以後可能就來不了，「所以我會選擇一件自己一直掛念、卻總是被推遲的小夢想，真的去實現它。」

劉子銓則是興奮地說：「我想要去金字塔，因為我想要看金字塔到底是人類做的還是外星人做的。」至於首次挑戰音樂劇最難的地方是什麼？洪暐哲及劉子銓默契十足地表示，音樂劇不像戲劇只有台詞，情緒要跟音樂緊密連結，歌詞和表演的節奏得一起走。要同時顧呼吸、情緒、走位，真的不容易，而且也不能重來喊卡，所以面對即將來臨的首場公演，都是既緊張又期待。音樂劇在11月29日到12月19日於西門紅樓劇場演出。

更多中時新聞網報導

全台首例 創新心律調節器救命

攝護腺肥大者 慎用感冒藥避免尿滯留

陳淑芳年齡無限制要演一輩子