韓韶禧主動私訊全鐘瑞 《末路雙嬌》戲外先培養「姐妹默契」

導演李煥表示《末路雙嬌》原本是愛情片，《屍速列車》導演延尚昊建議才變成犯罪片。（采昌提供）

由韓韶禧與全鐘瑞領銜主演的南韓話題犯罪電影《末路雙嬌》，即將於本週五（1/30）在台灣上映。電影尚未登場，兩位女主角的合作關係已成為熱議焦點。韓韶禧透露，自己為了拉近距離，主動透過Instagram 私訊聯絡全鐘瑞，這段從螢幕外開始建立的情誼，也成為兩人在片中自然默契的重要基礎。

韓韶禧在電影《末路雙嬌》直接使用自己平常在用的化妝包，「我覺得如果能帶點生活感會更好，所以就用了自己平常的東西。」（采昌提供）

韓韶禧大讚全鐘瑞雖然看起來好像很怕生，但演戲時卻非常野性，和她超契合。（采昌提供）

談起初次聯繫的契機，韓韶禧坦言並非自己會隨意私訊他人的類型，卻因為在全鐘瑞身上看見與自己相似的特質，才鼓起勇氣主動聯絡。她形容全鐘瑞外表看似怕生，實際上在表演時卻極為野性，是那種毫不保留、全身心投入的演員，讓她在拍攝現場完全沒有隔閡，也更放心把情緒交出去。

全鐘瑞則表示，收到劇本時便對能遇到「同齡女性雙主角」的作品感到難得又珍貴，也因此更加期待與韓韶禧的合作。她直言，若能與韓韶禧一同演出，勢必能創造出超越劇本的火花；實際拍攝後，也確實感受到彼此在情感節奏與表演判斷上的高度同步。

除了表演層面的交流，兩人也深度參與角色的服裝與造型構思，透過顏色與圖案，讓角色形象更具辨識度，希望觀眾在看完電影後，能把兩個角色強烈的象徵性圖像留在心中。韓韶禧甚至直接拿出自己平時使用的化妝包作為片中道具，替角色增添生活感。這份從細節到情感的共同投入，也讓導演李煥直言，若沒有這兩位演員的相互成就與信任，就不會有《末路雙嬌》的誕生。

