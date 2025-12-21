韓韶禧教你穿羽絨！冬季也能保暖又顯瘦

（圖／FILA IG）





技巧 1：上蓬下俐落，打造視覺延伸感

韓韶禧最常運用的穿法，就是以「上端蓬鬆、下身簡潔」創造清楚輪廓。由於羽絨外套本身帶有厚度，如果下半身也搭配寬鬆褲款或大裙擺，就容易讓整體份量感向外延伸，看起來視覺變大一號。

廣告 廣告





她的手法則相反：既然外套蓬鬆，下半身就選窄版或直線條單品來做「收斂」。像是合身長褲、直筒褲或短褲都能把視覺集中往下拉，達到自然拉長比例的效果。這類搭配不僅拍照顯瘦，實際穿著也輕鬆好活動，不會有厚重感。簡單說，把比例抓對，羽絨外套立刻不再顯壯。





技巧 2：玩材質對比，羽絨外套變得更精緻

羽絨衣最容易給人「整件一樣素材」的單調印象，所以材質搭配格外重要。韓韶禧擅長用不同質感的單品，為羽絨造型加入視覺層次。例如利用針織、毛料、柔軟襪套去平衡羽絨的膨度，讓整體視覺更柔軟自然；或反向加入皮革長靴、機能彈性褲、俐落剪裁的長褲，提供更「利落」的力量。





這種「軟配硬」、「亮搭霧」的材質混搭，可以讓羽絨衣從一件大外套，變成整套造型的重點。當上半身已有份量感，下身的材質越乾淨、越俐落，整體就越顯精緻，也能讓氣質瞬間升級。





技巧 3：保留留白位置，視覺就會變輕

很多人覺得羽絨衣臃腫，其實往往不是款式問題，而是「穿得太滿」。韓韶禧常透過「露一點線條」讓外套看起來更輕盈，例如露出手腕、微開外套讓裡層上衣外露、或利用短版剪裁呈現一點腰線，讓外套像是包覆著身形，而不是把全身完全封住。





特別是中短版羽絨外套，只要露出一點腿部線條，整個人就會瞬間被重新勾勒輪廓，視覺也更通透。留白不需要露很多，只要讓身體「有空氣感」，羽絨衣自然輕盈又時髦。





羽絨外套之所以常被誤會顯胖，只是因為沒抓到方法。從韓韶禧的穿搭就能看出，透過比例、材質對比與適度留白，就能讓冬季造型變得俐落又顯瘦。如果你也想在這個冬天兼具保暖與時髦，不妨挑一件輕量羽絨衣，搭配這三大技巧，把自己穿成街拍般的清爽明星氣場。