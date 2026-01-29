韓韶禧首度正面回顧「柳俊烈、惠利三角戀事件」！坦言情緒失控卻不後悔：希望大家別討厭我

想不到韓韶禧與柳俊烈、惠利的三角戀事件，已經過去兩年時間了，倘若沒有發生這件事的話，最近很夯的Netflix劇集《愛情怎麼翻譯》女主角，一開始邀請的人選其實是韓韶禧，孰料卻這麼錯過了。

當韓韶禧近日出面為新片《末路雙嬌》做宣傳時，媒體問她「有沒有悔不當初？」她倒是坦然表示「必須承受爭議，不覺得委屈」，只是最後又加了一句「還是希望大家能喜歡我」。

三角戀羅生門霸佔娛樂頭條

大家肯定還記得2024年3月，韓韶禧和柳俊烈遭網友目擊同遊夏威夷，消息一曝光引爆譁然，因為惠利和柳俊烈才於2023年11月分手不久，因此柳俊烈遭質疑無縫接軌「換乘戀愛」韓韶禧。

偏偏在泰國度假的惠利，也貼出一張旅遊照片並配文「真有趣」，隨後取關柳俊烈的帳號，更讓大家浮想連連。不過韓韶禧可沒閒著，立即在ig限動發布了一張狗狗拿著刀的照片，並反諷惠利說「我也覺得很有趣」，讓三人的感情羅生門天天躍上娛樂頭條。

比較糟糕的是，韓韶禧除了高調認愛柳俊烈之外，更情緒化發言挑釁惠利和廣大網友，不停強調自己並非小三，然而她開口說越多、爭議便越大，還不斷火冒三丈與網友對罵又刪文，成為一場社群媒體大災難。

結果就是韓韶禧、柳俊烈公開交往兩個禮拜後宣告分手，韓韶禧多個接洽的新作品無疾而終，廣告也接連更換代言人，至於全程躲在背後保持沉默的柳俊烈，更被批的一無是處，作品同樣被換角。

兩年過後，他倆這段期間的新作品少之又少，已不復以往在演藝圈紅不讓的情景，直到惠利去年7月曝光新戀情，男方疑似在2023年就與惠利拍片認識，這才讓韓韶禧悶了兩年的心情有了突破口，新作品也紛紛找上門。

當年三角戀事件轟動一時：

坦承當時情緒化但不後悔

沉寂兩年的韓韶禧改變也很大，不僅去除了全身刺青，還迷上寫日記管理自己的情緒，當被《OSEN》《MHN》等媒體問到，兩年前掀起的感情風波時，雖然依舊侃侃而談，卻相當人間清醒。

她表示：「其實也沒什麼好沮喪的，我做了當時認為最好的事情，如果結果證明我錯了，即使感到冤枉，我也必須謙遜地接受公眾的意見。身為一名演員受到大眾的關注，我的確有責任和義務，讓自己的言論具有說服力。」

「如今該承受的也都承受了，我不會感到委屈，畢竟不可能讓所有人都喜歡我，我想我可以接受這些反饋，讓自己成為一個更好的人，從而解決我將來遇到的任何問題。。」

「我也認為這些反饋可以幫助我客觀地分析自己，並思考自己需要注意些什麼，但老實說，我還是希望大家能夠喜歡我。」

以後應該不會出現「狗狗拿刀」這種情緒性畫面了。（翻攝xeesoxee IG）

當演員應該接納不同意見

對於從事不得不面向大眾的職業，如何保護自己時，韓韶禧回答：「我覺得其中一個方法就是，不要把問題當成是問題。」

她坦言道：「我盡量保持簡單的心態，既不過於樂觀也不過於悲觀，如果出了問題就解決，錯了就糾正。以前的我一遇到問題，就會反覆思考『為什麼有問題？』或者『為什麼只能這樣？』，但現在我會努力尋找突破口了，不深陷於某一個想法，這樣對生活很有幫助。」

至於網路上的評論，韓韶禧說：「批評和譴責之間只有一線之隔，不過我到現在依舊認為，無論好壞我都會感興趣，即使看到負面評論，也都是對我的關心、希望我改正。」

「人不可能完美，但我相信，學會接納才能讓我成為更好的人，從這個意義上來說，有時會覺得演員是一個充滿福氣的職業，如果無法接納那些不同的意見，我認為應該放棄這個職業。」

2026年重新海闊天空

回顧往事，韓韶禧覺得自己過得很辛苦，但她不願沉湎於過去，「我努力讓過去成為過去，專注於現在和未來。」

如今也終於迎來了韓韶禧的海闊天空，除了睽違已久即將上映的電影《末路雙嬌》之外，後續還有與邊佑錫合作的劇集《我獨自升級》，以及與大前輩崔岷植合作的電影《高年級實習生》。

此外，她又重新登上韓國各大時尚雜誌封面，許多知名品牌代言也陸續回籠，不再礙於韓國的風評，只讓韓韶禧去國外活動了，當初那個美美的韓韶禧，總算再次活躍在大家眼前了。