韓韶禧首扛商業片女主！全鐘瑞不忍「揭她私下暖舉」：是我精神支柱

記者林汝珊／台北報導

南韓年度話題犯罪新片《末路雙嬌》全片最大亮點莫過於韓韶禧與全鐘瑞兩位同世代演員的首度交鋒。首度擔綱商業電影女主角的韓韶禧坦言，心情既緊張又期待，更讚美全鐘瑞對角色的高度投入，讓對手戲充滿爆發力與真實感。全鐘瑞也回應跟韓韶禧並肩作戰，是她在拍攝過程最大的力量來源。

韓韶禧在片中飾演夜晚聲色場所的王牌角色。（圖／采昌國際多媒體提供）

《末路雙嬌》描述兩位生活在繁華都市的好友，為了迎接更美好的未來，鋌而走險去竊取黑錢和金條，因此引來殺身危機。憑藉韓韶禧與全鐘瑞兩位演技與美貌兼具的選角，讓人翹首以盼她們將如何表現角色為了改變人生而奮不顧身的面貌。

當被問到與同齡的全鐘瑞共同合作時，韓韶禧也分享：「她的角色帶有野性又粗獷的魅力，但鐘瑞本人其實皮膚白皙、身材纖瘦。我在片中幾乎看不到鐘瑞原本的模樣，這讓我覺得很棒，代表她真的大量吸收並消化了角色。」她並表示：「在人性層面上，她也有隨性、不做作的一面，這些地方都跟角色有相似之處，給人很好的感覺。」她也回憶：「她在演戲時對現場的投入度非常高，我反而從她身上得到很多幫助。」

而一旁的全鐘瑞也回憶：「得知能跟韶禧一起演出，加上我很清楚和同齡演員一起拍攝這類型電影的機會並不多，所以立刻就決定參演。」她並大讚對方：「在拍攝現場，只要想到有能作為朋友、同事、也是一起完成相同作品的韶禧在身邊，就已經是很大的安慰與力量。」她接著說：「因為這是一部充滿動感的電影，在寒冷的天氣下也有許多辛苦場面，需要投注大量能量拍攝，但她總是衝在前面、義無反顧地投入拍攝，這點讓我很意外，也非常佩服她。」同時她更笑說：「韶禧也是一個很有文化氣息的朋友，喜歡畫畫，更送了我幾幅畫。她擁有我所沒有的天賦，是一位非常特別的朋友。」電影將於1月30日於台灣上映。

