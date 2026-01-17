韓韶禧首談2年前三角戀風波！韓韶禧遭轟「第三者」不忍了：只能接受

記者陳宣如／綜合報導

時隔兩年，曾牽動韓國演員柳俊烈、惠利與韓韶禧三人關係、並在社群平台引發巨大討論的感情爭議，如今再次成為話題焦點。韓韶禧近日在宣傳新作之際，首度正面談及這場當年延燒整個娛樂圈的風波，並坦率分享自己當時的決定與現階段心境的轉變。

韓韶禧（左起）、柳俊烈、惠利，3人感情糾紛引發關注。（圖／翻攝自韓韶禧、柳俊烈、惠利IG）

昨（16） 日，韓韶禧於首爾鐘路區一間咖啡廳，為主演電影《末路雙嬌》（Project Y）接受媒體聯訪。該片由曾執導《朴花英》、《那些大人們不懂的事》的導演李煥執導，故事描繪在華麗都市中尋找翻身機會的「美善」（韓韶禧 飾）與「道京」（全鐘瑞 飾），在人生陷入困境時鋌而走險，捲入黑錢與金條交易的危險抉擇。

訪談過程中，話題被問及2024年初引發高度關注的社群風波。當時，韓韶禧與柳俊烈被目擊一同現身夏威夷，隨後公開承認戀情；不久後，柳俊烈的前女友惠利於Instagram發布寫著「真有趣」的貼文，被部分網友解讀為疑似是對相關事件的「諷刺」回應，相關討論也迅速在網路上擴散，外界隨之出現各種揣測，並質疑柳俊烈與韓韶禧是否存在「無縫接軌」的情況。

全鐘瑞（右）與韓韶禧（左）共同主演電影《末路雙嬌》，近日為宣傳新作接受媒體採訪。（圖／采昌國際多媒體 提供）

針對外界出現將其形容為「第三者」的聲音，韓韶禧當時曾透過Instagram與個人部落格多次發文說明，強調相關指控並非事實。不過，她在回應過程中使用包含「亮刀狗狗」的梗圖，引發外界不同反應，部分輿論認為其表達方式過於情緒化，並對其應對社群爭議的方式提出批評。

對於這段經歷，韓韶禧此次在訪談中表示：「這能怎麼辦呢，我認為必須接受它。」她說，自己並未因此感到委屈，「因為那時會那樣做，是基於當下我覺得那是最好的選擇。」她也提到，隨著時間流逝，逐漸意識到自身所處的位置與責任有所不同，「我不只是演戲的人，也是受到大眾關注的人，因此在這一點上感受到義務與責任感。該接受的部分，就必須坦然接受。」

韓韶禧近日公開回應2年前的三角戀爭議。（圖／采昌國際多媒體提供）

談到外界的各種聲音，韓韶禧表示：「每個人的想法不可能完全相同，也不可能所有人都喜歡我。」她認為，若持續糾結於原因，反而難以前進，「某種程度上把這些聲音視為正向回饋並加以接納，才能轉化為成長的動力。」她也補充，這些經驗讓她能更客觀地審視自己，並在未來更加謹慎行事。

訪談尾聲，韓韶禧也坦言，即便理解外界的多元聲音，仍希望能獲得觀眾的喜愛。她直言：「說實話，我還是希望大家能喜歡我。」

