韓韶禧、全鐘瑞化身性感惡女鋌而走險 電影《末路雙嬌》韓國罕見雙女主犯罪片征服多倫多、倫敦影展！台灣1月30日上映

「韓劇女神」韓韶禧攜手「南韓影后」全鐘瑞，兩大頂流女神首度共演就選擇犯罪題材，為了金錢鋌而走險、冒險行竊，性感又大膽的設定，光想就讓人期待值拉滿。犯罪電影《末路雙嬌》將於 1 月 30 日在台灣上映，兩人化身惡女拍檔，還未正式登上大銀幕就已話題炸裂。該片不只因雙女神合體引發討論，也從國際影展一路傳回捷報，先後入選多倫多影展「特別展映」單元，更拿下倫敦東亞電影節最高榮譽最佳影片，韓國試映後口碑持續升溫。性感、冷冽，又帶著強烈生存焦慮的犯罪世界，台灣觀眾終於看得到，期待這組瘋到不行的惡女搭檔！

《末路雙嬌》劇情：惡女拍檔大膽出擊

故事背景設定在華麗卻冰冷的城市。美善（韓韶禧飾演）白天是花店老闆，夜晚則化身為聲色場所的王牌。她原以為自己能邁向平凡又穩定的生活，卻因為一場詐騙全數崩塌。走投無路的她，與同居如家人般親密的道敬（全鐘瑞飾演）做出命運性的選擇。她們制定計畫，試圖從賭王（金聖喆飾演）那裡竊取非法所得，藉此改變自己的人生。然而，他們卻在藏匿黑錢的地方意外發現金條，導致事態急轉直下，讓兩人從此被卷入無法回頭的危險漩渦。在這欲望、謊言與生存本能交織的黑暗世界當中，每一步都可能致命。當底線不斷被逼退，她們能否逃離這場被吞噬一切的命運風暴？

倫敦東亞電影節最高榮譽最佳影片

《末路雙嬌》自國際首映後就備受關注，除了多倫多影展，還接連受邀前往釜山影展、夏威夷影展放映，並一舉奪下倫敦東亞電影節最佳影片。影展主辦單位盛讚電影大膽拓展當代新黑色電影的可能性，在類型語言與情感層次上都展現高度完成度。

多倫多影展資深策展人喬凡娜芙維也點名肯定兩位女演員的表現，形容她們在片中營造出極具吸引力的角色張力，讓刺激動作場面與受傷童年、求生本能彼此交織，讓腎上腺素飆升的同時，仍保有情感厚度。

韓國試映會好評連連 演藝圈群星力讚

電影在韓國舉行試映會後，迅速累積口碑，多家媒體給出高度評價，直指「類型與角色全面命中」、「化學反應爆表」。演藝圈名人也紛紛發聲力挺，秀英形容電影「又潮又時尚、緊張又性感」，金赫拉直呼「一秒都移不開視線」，導演許明行也稱讚畫面與演技都「超帥、超瘋狂」。

全鐘瑞直言「非演不可」

八年前憑《燃燒烈愛》一鳴驚人的全鐘瑞透露，自己一拿到《末路雙嬌》劇本就被深深吸引。她回憶當時的心情：「當時心想能遇到同齡女性雙主角的作品，這是多麼困難的事啊？原本認為不太可能，沒想到真的出現這樣的作品，讓我非常驚訝。」

她也坦言，劇本的吸引力讓她立刻下定決心：「而且劇本讀起來非常有趣，讓我立刻覺得『非演不可』。最重要的是，角色很吸引人，如果能和韶禧一起合作，我想一定能創造出超越劇本、更多元且精彩的化學反應，讓我更想演出這部作品。」

全鐘瑞在片中飾演憑藉高超駕駛技術維生的道敬，站在人生懸崖邊緣，為了抓住一生可能再也不會出現的機會，不惜鋌而走險。她回憶拍攝過程時直言比想像中辛苦，尤其全片幾乎都在夜間拍攝，體力消耗極大。

她說：「拍攝時天氣很冷，吃飯又會想睡覺，所以幾乎連飯都沒能好好吃。」其中一場挖掘墳墓的戲，更是她人生第一次拿起鏟子挖土，至今仍記憶深刻。

戲裡並肩作戰 戲外成為至親

談到與韓韶禧的合作，全鐘瑞多次提到「命中注定」的感覺。她分享：「韶禧之前在訪談中用了『時節因緣』這個詞，這個詞也深深烙印在我腦海當中。兩人的劇本正好在同時間找上門，感覺就像命中注定般地相遇了。」

她也透露兩人最初是透過 Instagram 私訊認識，從聊天到合作，自然而然建立默契。對她而言，能與同樣身為演員的同齡人並肩作戰，是極大的支持與安慰。被問到男友李重賢是否會因她與韓韶禧的親密合作而吃醋，全鐘瑞則笑答：「他一直都非常支持我所有的人際關係。」

《末路雙嬌》打造最火辣惡女拍檔 台灣倒數上映

由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司打造，《末路雙驕》1 月 30 日全台上映，將犯罪、慾望與生存壓力層層堆疊，在強烈類型節奏中，同時保留角色之間的情感厚度。雙女主之間的火花，不只展現在動作場面與緊繃對峙，更逐漸累積出關於信任與陪伴的重量。故事以金錢為引線，推動角色一步步逼近極限，在緊湊節奏下帶出殘酷又現實的生存選擇。對偏好犯罪題材、重視角色表現的觀眾而言絕對不能錯過進戲院觀看的機會！

