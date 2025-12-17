韓韶禧、全鐘瑞同世代首度聯手 《末路雙嬌》打造最火辣犯罪組合

韓韶禧與全鐘瑞在《末路雙嬌》為了翻轉命運鋌而走險。（采昌國際多媒體提供）

韓影《末路雙嬌》昨（16）日下午於首爾舉行製作發表會，導演李煥率領韓韶禧、全鐘瑞2位雙女主角，並攜手金新綠、鄭英珠、李在均，以及 OH MY GIRL 成員 YooA 一同亮相，正式揭開這部犯罪新作的面紗。李煥直言，韓韶禧與全鐘瑞本身就具有強烈的「角色象徵性」，不僅代表年輕世代的能量，也同時承載不安與衝動，能讓角色更具說服力與感染力。這也是兩人首度在電影中正面交鋒，成為全片最受矚目的亮點之一。

首次擔綱商業電影女主角的韓韶禧坦言，心情既緊張又期待，形容這次演出彷彿將所有情感與能量都投注其中，也很好奇觀眾將如何看待她的轉變。她更盛讚全鐘瑞對角色的高度投入，讓對手戲充滿爆發力與真實感，「在片中幾乎看不到她原本的樣子」。全鐘瑞則回應，能與同齡的韓韶禧合作，是她拍攝期間最大的支撐與力量來源，也直言這類型電影能與同世代演員並肩作戰的機會並不多，因此毫不猶豫答應演出。她笑說，韓韶禧私下喜歡畫畫，甚至送了她畫作，讓兩人的關係多了一層特別的情誼。

廣告 廣告

韓韶禧首度擔綱商業電影女主角，坦言既緊張又期待，並為《末路雙嬌》角色投入大量情感與能量。（采昌國際多媒體提供）

除了雙女主角的化學反應，配角群同樣話題十足。金新綠透露自己曾因擔心能否承受劇本中高度翻湧的慾望與背叛而一度婉拒，最終仍被作品的挑戰性與堅強卡司說服而加入。鄭英珠則徹底顛覆過往形象，為了飾演冷酷無情、出手必中的解決者，不惜剃光頭上陣，展現近乎極限的投入感，甚至笑稱拍完後覺得「剃得真好」。李在均也形容她的氣場強大到令人不自覺低頭道歉，為電影增添強烈壓迫感。

全鐘瑞直言韓韶禧是《末路雙嬌》拍攝期間最大的安慰與力量來源。（采昌國際多媒體提供）

YooA 這回突破偶像既有形象，飾演賭場老闆的妻子，同時也是掌握關鍵情報、足以顛覆局勢的重要角色，更是她首度挑戰人妻設定。她透露，當導演以「需要一種新鮮的背叛感」形容角色時，瞬間點燃了她的挑戰慾望。李煥則表示，自己希望這個角色能帶來「好的背叛感」，在看過 YooA 後便鼓起勇氣提出邀請，雙方深入討論後一拍即合。《末路雙嬌》確定由采昌國際多媒體引進台灣，將於2026年1月30日正式上映。

更多鏡週刊報導

《LINE TODAY 聚光賞》2025音樂榜揭曉：Lady Gaga、洪佩瑜分別奪全球與在地冠軍

夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」

聲優王子宮野真守睽違7年來台 明年2月與粉絲一起「VACATIONING！」