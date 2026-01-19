韓韶禧、全鐘瑞領銜《末路雙驕》 勇奪倫敦東亞電影節最佳影片

記者周毓洵／臺北報導

由韓韶禧與全鐘瑞領銜主演的韓國電影《末路雙驕》，尚未正式在臺上映便捷報連連，勇奪第10屆倫敦東亞電影節最高榮譽「最佳影片」，以強烈風格與完成度征服國際影展，成為近年最受矚目的南韓犯罪電影之一，也讓臺灣影迷對30日上映更加期待。

《末路雙驕》自入選第50屆多倫多影展「特別展映」單元後，接連受邀參與釜山影展、夏威夷影展等多個國際影展，並一舉拿下倫敦東亞電影節最佳影片肯定。影展主辦單位盛讚該片大膽拓展當代新黑色電影的可能性，不僅風格鮮明，更展現亞洲電影的創作能量。

多倫多影展資深策展人喬凡娜芙維（Giovanna Fulvi）也高度肯定兩位女主角的表現，形容韓韶禧與全鐘瑞在片中營造出極具吸引力的角色張力，刺激的動作場面與受傷童年、求生本能交織，讓電影在腎上腺素飆升之餘，也保有深刻的情感層次。

不只影展叫好，《末路雙驕》在韓國舉行試映會後，同樣掀起口碑熱潮，多家媒體一致好評，直指「類型與角色全面命中」、「化學反應爆表」。演藝圈名人也紛紛力挺，少女時代秀英盛讚電影「又潮又時尚、緊張又性感」，金赫拉直呼「一秒都移不開視線」，導演許明行更稱讚畫面與演技都「超帥、超瘋狂」。

本片由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司打造，故事描述韓韶禧飾演的美善白天是花店老闆，夜晚卻身處聲色場所，原以為能迎向平凡人生，卻因詐騙事件全盤崩塌。她與全鐘瑞飾演、情同家人的道敬鋌而走險，試圖竊取非法資金翻轉命運，卻意外被捲入更危險的深淵，在欲望、謊言與生存本能交織下，一步步走向無法回頭的命運漩渦。

《末路雙驕》由韓韶禧（左）、全鐘瑞（右）領銜主演，兩人火花四射的演出獲得影展策展人高度肯定。（采昌國際提供）

韓韶禧（左）、全鐘瑞（右）主演的犯罪電影《末路雙驕》勇奪倫敦東亞電影節最佳影片，國際影展表現亮眼。（采昌國際提供）