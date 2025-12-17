韓韶禧、全鐘瑞《末路雙嬌》 為錢鋌而走險
記者王丹荷／綜合報導
南韓犯罪新片《末路雙嬌》昨（16）日在首爾舉行製作發表會，導演李煥攜手主要演員韓韶禧、全鐘瑞、金新綠（網路又譯金信祿）、鄭英珠、李在均與女團OH MY GIRL成員YooA齊聚一堂。全片最大亮點莫過於韓韶禧與全鐘瑞2位同世代演員的首度交鋒。導演直言2人本身就具備極強的「角色象徵性」，不僅代表年輕世代的能量，也承載著不安與衝動，讓故事更具說服力與感染力。
首度擔綱商業電影女主角，韓韶禧坦言心情既緊張又期待，她表示：「每部作品對我來說都同樣珍貴，並沒有特別想區分什麼，但這畢竟是第一次演出商業電影，還是會感到緊張與顫抖，想到所有一切都將被裝進這部作品裡頭，也很好奇觀眾會如何看待。」更讚美全鐘瑞對角色的高度投入，讓對手戲充滿爆發力與真實感。
與同齡的全鐘瑞共同合作，韓韶禧分享：「她的角色帶有野性又粗獷的魅力，但鐘瑞本人其實皮膚白皙、身材纖瘦。我在片中幾乎看不到鐘瑞原本的模樣，這讓我覺得很棒，代表她真的大量吸收並消化了角色。」她並表示：「在人性層面上，她也有隨性、不做作的一面，這些地方都跟角色有相似之處，給人很好的感覺。」「她在演戲時對現場的投入度非常高，我反而從她身上得到很多幫助。」
全鐘瑞也回憶：「得知能跟韶禧一起演出，加上我很清楚和同齡演員一起拍攝這類型電影的機會並不多，所以立刻就決定參演。」她大讚對方：「在拍攝現場，只要想到有能作為朋友、同事、也是一起完成相同作品的韶禧在身邊，就已經是很大的安慰與力量。」「因為這是充滿動感的電影，在寒冷的天氣下也有許多辛苦場面，需要投注大量能量拍攝，但她總是衝在前面、義無反顧地投入拍攝，這點讓我很意外，也非常佩服她。」同時她更笑說：「韶禧也是1個很有文化氣息的朋友，喜歡畫畫，更送了我幾幅畫。她擁有我所沒有的天賦，是1位非常特別的朋友。」
實力派演員金新綠透露曾一度婉拒演出，最終仍被作品的挑戰性與堅強陣容打動而加入；鄭英珠則為詮釋冷酷無情的解決者角色，不惜剃光頭上陣，以近乎極限的投入感，展現出角色的殘暴與壓迫；而YooA則突破形象，挑戰飾演賭場老闆的妻子，不僅是她首度詮釋人妻角色，更將以充滿層次的「新鮮背叛感」，開啟演員生涯的嶄新面貌。
《末路雙嬌》描述美善（韓韶禧 飾）白天是花店老闆，夜晚則化身聲色場所王牌。她原以為自己能邁向平凡而安穩的生活，卻因為一場詐騙而全數崩塌。走投無路的她，與同居如家人般親密的道京（全鐘瑞 飾）做出命運性的選擇。她們制定計畫，試圖從聲色圈大佬（金聖喆 飾）那裡竊取非法所得，藉此改變自己的人生，卻在藏匿之處意外發現金條，導致事態急轉直下，2人也因此被捲入無法回頭的危險漩渦。
《末路雙嬌》韓韶禧（左）與全鐘瑞鋌而走險走上竊盜之路。（采昌國際多媒體提供）
《末路雙嬌》韓韶禧飾演夜晚聲色場所的王牌角色。（采昌國際多媒體提供）
《末路雙嬌》全鐘瑞詮釋以瘋狂駕駛技術維生，最後為了黑錢鋌而走險的角色。（采昌國際多媒體提供）
